¡Merci! Benzema le apaga la luz a PSG y Madrid está en cuartos (+ vídeo)

El francés Kylian Mbappé silenció el Bernabeú, pero su compatriota, Karim Benzema le dio a vuelta con tres goles, los dos últimos tardó dos minuto y Real Madrid vence a PSG 3-1 para anotar su nombre otra vez a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Mbappé fue recibido en la Casa Blanca con una ovasión, algo poco usual, aunque el fanático merengue ya lo ve vestido con su casaca; pero fue el delantero, quien anotó, como lo hizo en su estadio hace 15 días y la grada cayó contrariadad a los 39 minutos.

Pero nada, otro galo, el capitán y considerado uno de los mejores delanteros del planeta le dio la vuelta, al salto del «Gato» Benzema es para enmarcar como uno de los episodios más emocionantes, porque en 17 minutos hizo su fiesta aparte, al marcar el triplete (61′, 76′ y 78′).

Era complicado, salir en el segundo tiempo con un global abajo 2-0, aunque ya lo del gol de visitante quedó para el recuerdo; aún así, contra París Saint Germain, era algo complicado, sobre todo, si se adelantaban líneas corría el riesgo de terminar con el canasto lleno.

Real Madrid vence a PSG y está en cuartos

Mbappé e convertía en verdugo, avisó por lo menos en tre ocasiones, hasta que en la cuarta fue la vencida, tras un fallo de Carvajal, el futuro merengue no falló para romper la red (39′), que colocaba una serie cuesta arriba para el máximo ganador de «Orejonas», el llamado Rey de Europa.

Un equipo con un tridente con Messi, Neymar y Mbappé era complicado para ir por la remontada, porque cualquier otror error pudo ser los clavos que necesita la urna; pero Madrid comenzó a presionar, por los costados, sobre todo con la inclusión de Rodrygo; además del gran juego de Luka Modric y el mismo Vinicius que apretó por la izquierda.

El primer de Benzema llega por un error del portero italiano Gianluigi Donnarumma, -que Pochettino dijo que era falta- en una pésima salida, para que el «Gato» anotara el primero para empatarlo a los 61′.

Fue un golpe psicológico, pero también como un buen boxeador, sabía que el «nocaut» estaba en un golpe, pero no solo le dio uno, le propinó dos; a los 76, Benzema volvió a sacudir la red, con un tiro mordido que llegó a tocar a Marquinhos; pero nada igual iba para adentro.

Como colgó MisterChip en Twitter, Benzema se unió a otros dos jugadores en anotar «hat-trick» cuando su equipo necesitaba para pasar, pues los otros dos fueron el holandés Robin van Persie, contra Olympiacos; un tal Cristiano Ronaldo en 2016 ante Wolfsburgo y ahora Benzema, cuando lo dejó tendido al proyecto PSG-Pochetino, junto a Messi-Neymar-Mbappé y la historia también pesa, cuando despierta el león, mejor escrito un «Gato».

Impresiones

¿Cómo no han visto la falta sobre Donnarumma. Cuando concedes un gol así, la atmósfera cambia, los aficionados rivales han llevado en volandas a su equipo, todo ha cambiado. Es increíble que la falta sobre Donnarumma no haya sido vista por el VAR, es una falta muy clara. Desde todos los ángulos de cámara se veía que era falta, no sé qué hacían los árbitros del VAR». Mauricio Pochettino

«Con presión podemos ganar a cualquiera. Queremos ver el estadio como hoy, necesitamos a la afición. El triunfo es para ellos. Ha sido muy sufrido, pero hemos luchado hasta el final y merecemos esta celebración». Karim Benzema

A saber

Con su triplete Benzema superó los 308 goles de Alfredo Di Stéfano y se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid, con 309; tiene por delante a Raúl González (323) y a Cristiano Ronaldo (450).

Ficha técnica

Real Madrid (3): Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez, 66′), Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Kroos (Camavinga, 57′), Modric; Asensio (Rodrygo, 57′), Benzema y Vinicius. DT. Carlo Ancelotti.

París Saint Germain (1): Donnarumma; Achraf (Draxler, 88′), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (Di María,.81′), Paredes (Gueye, 70′), Verratti; Neymar, Messi y Mbappé. DT. Mauricio Pochettino.

Goles: Mbappé (38′); Benzema (61′ 76′ y 78′).

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). Amonestados: Paredes (7′), Nacho (43′), Carvajal (60′), Achraf (81′), Kimpembe (84′) y Lucas (88′). Escenario: Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. Asistencia: 62.000 espectadores.

