Recapturado ex directivo de PDVSA en fuga y devuelto a España

Las autoridades de Estados Unidos devolvieron a España a Juan Carlos Márquez; ex directivo de la petrolera venezolana Pdvsa; quien tiene prohibición de salidad y había logrado pasar el control de viajeros.

A Juan Carlos Márquez le dictaron prohibición de salida de España; sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas; compró un billete de avión con destino a Chicago (EE UU); y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma.

Horas después, con el avión en pleno vuelo; Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que; al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja; es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España. Se trataba de Márquez. EEUU entonces devolvió a España al ex directivo de PDVSA en la era Chávez que estaba prófugo.

Se trata de Juan Carlos Márquez, quien viajo a Chicago; luego de que un juez lo pusiera en libertad dentro de la investigación de una trama de blanqueo de capitales.

Se fuga un ex alto cargo de Chávez detenido en Madrid por corrupción

Juan Carlos Márquez había sido detenido en Barajas el jueves; por su implicación en la trama que salpica al ex embajador español Raúl Morodo.

Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA; fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales; que salpica al ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española; era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones; con Alejo Morodo, hijo del ex embajador, por supuestas asesorías.

El ex alto cargo de PDVSA rechazó ante el juez haber cobrado comisiones; por la firma de los contratos de la petrolera.

Situación de búsqueda y captura

Márquez se hallaba en busca y captura; desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional; destapó el pasado 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención; de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos. El también catedrático de Derecho Constitucional Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no fue detenido debido a su avanzada edad —84 años— pero el juez le citó como investigado y figura como cabecilla de la trama.

Tras su detención el jueves en el aeropuerto madrileño, procedente de EE UU, Márquez fue conducido a los calabozos y compareció ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien, junto a la fiscal Ana Cuenca, investiga el caso. Márquez quedó en libertad con la prohibición de salir de España.

Aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA era simbólico y que actuó por delegación de otras personas.

Márquez será juzgado también por fuga

Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas, compró un billete de avión con destino a Chicago (EE UU) y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma. Horas después, con el avión en pleno vuelo, Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que, al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja, es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España.

Se trataba de Márquez. Y también comunicó a los agentes españoles que en cuanto Márquez pisase el aeropuerto de Chicago sería detenido para su inmediata deportación a España en un vuelo de Iberia. Una vez en España tendrá que comparecer de nuevo ante el juez Pedraz. Esta vez, además, por haberse dado a la fuga.

Los socios de Juan Carlos Márquez

Los investigadores han acreditado que Márquez, además de firmar los contratos en nombre de PDVSA, posee vínculos societarios con Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, en otra sociedad radicada en Panamá y dedicada a la gestión de inmuebles. A preguntas de la Fiscalía, Márquez aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA más que ejecutivo era de carácter simbólico y que los firmó por delegación de otras personas. Rechazó haber cobrado comisiones.

La policía cree que los contratos al hijo de Morodo como asesor jurídico de PDVSA son “una cortina de humo”. La sociedad panameña en la que Márquez figura junto a un socio de Alejo Morodo fue utilizada presuntamente por la trama como pantalla para camuflar el dinero que salió de la petrolera venezolana hacia cuentas en España del hijo del ex embajador. Los investigadores sospechan que detrás de estas entregas de dinero sin justificar subyace el pago de favores a Raúl Morodo después de que este abandonase su destino diplomático en Caracas. La policía cree que el dinero se lo repartieron los cuatro implicados.

Uno de los contratos firmados entre Márquez Cabrera y Alejo Morodo.

Una parte acabó en cuentas del ex embajador Morodo merced a transferencias bancarias que le hizo su hijo con el dinero de los contratos. Hasta la fecha, los investigadores han descubierto trasvases del hijo al padre por importe de 180.000 euros. Un informe de Hacienda apunta la existencia de delitos fiscales, ya que los implicados no han declarado el dinero de los citados contratos. Anticorrupción investiga también delitos de falsedad, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

«Ciudadano ministro»

Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de la petrolera por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder de EL PAÍS. El ejecutivo de la compañía remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la empresa con Morodo. Y en ellas se detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.

Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, el entonces presidente de PDVSA, con Hugo Chávez en el poder, ex embajador de Venezuela ante la ONU hasta su cese en 2017. Ramírez y Raúl Morodo labraron amistad durante los años en los que el ex diplomático socialista fue nombrado embajador en Caracas, entre 2004 y 2007. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.

Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos primos suyos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra cantidades millonarias que provenían del pago de comisiones de compañías que contrataron con PDVSA.

ACN/The Trust Project

No deje de leer: Colombia y Venezuela se expulsan diplomáticos