Aprende cómo recargar Simple TV desde Banesco

Desde el cierre de DirecTV en Venezuela, la compañía de televisión Simple TV ha sido un sustituto para los usuarios que habían contratado ese servicio, por ello han ofrecido diferentes formas de pago, incluido recargar a través de Banesco.

Al tiempo, los paquetes de servicios de televisión, que suman cuatro en total, se ajustan a la necesidad de cada cliente.

En cuanto a las modalidades de pago, la empresa de televisión por suscripción tiene la opción de cancelar en divisas o bolívares, y una de ellas es mediante Banesco.

Es decir, si eres cliente de Simple TV y aún desconoces cómo recargar tu pago, aquí te explicamos los pasos a seguir para que aprendas a hacerlo desde la plataforma de Banesco.

Para iniciar, debes primero ser un cliente Banesco o conocer a alguien de tu confianza que lo sea, luego debes ingresar a la banca en línea colocando en el buscador de tu preferencia; BanescOnline o desde tu teléfono celular.

El siguiente paso, sería ingresar con tu usuario y contraseña correspondiente, ya dentro del sistema dirígete hacia el módulo de Otros Pagos/Impuestos; allí haces clic en Multipagos, seleccionas Servicios y luego SimpleTV.

Después, debes ingresar la información de tu Tarjeta de acceso y el monto que deseas pagar. «Al hacer este último paso le das clic a aceptar y listo. Tu pago debería haberse realizado con éxito», reseñó El Pitazo.

Aunque es así de sencillo el paso a paso, varios han sido los usuarios quienes a través de Twitter, expresan sus quejas, puesto que al parecer realizan el pago, pero en la página de Simple TV no aparece que lo hayan efectuado.

Por su parte, el usuario @EVILHEC en Twitter, explicó a quienes han presentado sus quejas en las redes que «esto tarda un lapso de 24 a 48 horas hábiles; un tiempo establecido por el banco para que se concrete el procedimiento».

De hecho, agregó que «funciona en las horas hábiles, no aplican fines de semana, días feriados nacionales, ni bancarios»; por ello es cuestión de prevención por parte de los clientes que no se hagan en esos días o con tiempo de anticipación.

Buenos días , el día de ayer 14 me desconectaron el descodificador 28972076682 con el código 722, mi pregunta es porque lo hicieron si realice mi pago el domingo 10 a través de Banesco pago Móvil para q no me pase esto ? , tengo el Plan GiGA Nro de cliente 107710536 pic.twitter.com/poCfr8sbQv

— nelson valderrama (@nelsonv25094392) January 15, 2021