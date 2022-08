Recetas: La Montserratina te presenta tres salsas para acompañar tus parrillas

Compartir

“¿Y la guasacaca?” que nadie en la mesa se quede sin ese sabor adicional que le da “el toque mundial” a la parrilla, ese espacio que forma parte de los momentos de compartir en familia o con amigos donde La Montserratina siempre está presente.

Como sabemos que no puede faltar una deliciosa salsa, por encima de la jugosa y humeante carne; unos chorizos ahumados o con ajo; unas chistorras; o las morcillas con arroz y cebolla o carupaneras; te comparten las recetas de tres amantes de la parrilla, para que te destaques con tus invitados.

Salsa pesto

El chef Carlos Páez (@chefpaez), maestro parrillero de La Montserratina, comparte su receta de la salsa al pesto, que no toma más de 10 minutos en su preparación.

“Calentar en agua por dos minutos la albahaca ya escogida, luego llevarla a la licuadora, agregar una tasa de aceite de oliva, tres cabecitas de ajo, almendras fileteadas, queso parmesano troceado y sal al gusto”.

Una vez hecha la crema, solo hay que decorar la parrilla con ese aroma que deja en el aire esta planta milenaria.

Guasacaca Hulk:

En Venezuela tenemos la guasacaca criolla que tiene un parecido al mexicano guacamole, pero el sabor local se destaca por los ingredientes típicos, en especial la cremosidad que le da el aguacate.

Dos dientes de ajo, un puñado de cilandro, un limón grande, un poco de perejil, pimienta, sal, peperoncini, aceite de oliva, un toque de vinagre de manzana y por supuesto un aguacate, es lo que necesita el locutor y comediante Guillermo Canache (@yosoyknache) para preparar su guasacaca Hulk.

Explica que se licúan todos esos ingredientes y queda una crema potente en sabor lista para aderezar la parrilla.

Bagna Cauda

Por su parte, el comediante Jorge Parra, @domingomondongo, comparte su propia versión de la italiana Bagna Cauda, que se hace con nueces, crema de leche y un poco de mantequilla.

“La Bagna Cauda tradicional lleva anchoas, y no la hago así porque no me gusta que le agregue ese sabor a la carne. Entonces lo que hago es que agarro una cabeza de ajo, la muelo o licúo, y le pongo un poco de aceite”.

Cuando ya está la mezcla, Parra -de origen argentino- la lleva a la hornilla a fuego lento, le pone una cucharada de mantequilla y la va removiendo, y luego agrega la crema de leche.

“Allí comienza a hervir, y tú la dejas hasta que tome el espesor que tú quieras. Hay gente que la usa más líquida y otras más pesadas como para untar con un cuchillo, pero es a gusto. Finalmente, le rocías las nueces molidas”.

Al final, cuando sale el corte de las brasas, solo con bañarlo con la crema ya es todo un deleite.

Si quieres más ideas y recetas, así como conocer la variedad de productos de La Montserratina, síguelos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como @LaMontserratina, o visita su página web www.montserratina.com.

Nota de prensa

No dejes de leer

«Estoy con las propuestas que lleguen», Samo afirma, desde Caracas, que está dispuesto a colaborar con cantantes venezolanos