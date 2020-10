Rechazo a Ley Antibloqueo explica el FEN

A través de las redes sociales, la venezolana y animadora de TV Erika de La Vega; fue criticada por usuarios cuando emitió su opinión de apoyo al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos; Joe Biden.

Luego de darse cuenta de las reacciones sobre su opinión, la animadora emitió un comunicado; donde tomando el nombre de su proyecto actual En Defensa Propia, respondió de manera explícita y directa a sus seguidores.

Parte del comunicado de Erika de La Vega dice, «Vengo de una familia cubana. Y todos huyeron de Cuba en momentos distintos. Unos salieron en barco a principios de la revolución, con apenas una muda de ropa. Otros salieron en el tristemente histórico Mariel, después de años sin poder mudar de ropa. Y otros salieron en balsa con la fe puesta en llegar a tierra firme. Todos huyeron de Fidel Castro y dejaron todo para ser libres».

https://www.instagram.com/p/CF8SX4CDbi_/?utm_source=ig_web_copy_link

No soy comunista afirmó Erika de La Vega

En otra parte del post, aclaró que «NO SOY NI SERÉ COMUNISTA. Ni en esta ni en las próximas vidas. Chavista ni fui, ni soy, ni seré.

En 1999, Luis Chataing y yo le dábamos palo al “gobierno” de Chávez en la televisión; en un programa a las once y media de la noche llamado Ni tan tarde».

En este contexto, también recordó que salió «escupida del país», pero antes acompañó asu ex a inscribirse ante el CNE; como candidato contra Hugo Chávez en las elecciones del año 2012.

Recordó de igual manera, que en 2016 regresó a Venezuela para presentar el stand-up comedy show; pero le anularon el pasaporte ingresando al país.

“Estos tipos no olvidan, pensé. Me mandaron a decir que no hiciera ningún escándalo, porque si no me quedaba sin pasaporte. Fueron cinco días de presentaciones en diferentes ciudades; donde viví entre la emoción del reencuentro con el público y la angustia de pensar en mi hijo y no poder salir del país. Me dieron mi pasaporte, al parecer por buena conducta; me fui y no paré de llorar en el avión», siguió contando Erika de La Vega.

Otros comentarios, se dieron porque comparó a Donald Trump con Hugo Chávez. «Eso de ver y tratar como basura a quien no piensa como tú; es justo contra lo que tenemos que luchar», agregó.

Por todo ello, aseguró lamentar que su opinión haya generado en algunos más dolor; del que ya «todos traemos desde tan lejos. Nunca ha sido mi intención herir a nadie».

Al finalizar Erika de La Vega escribió, «escucho, respeto y aprendo en defensa propia».

Con información: ACN/RunRunes/Redes/Foto: Cortesía

