Rechazo mundial contra Lukashenko por desviar vuelo

Up Next

No dejes de leer: Con otra fe de vida militares venezolanos secuestrados cumplen un mes

El grupo especializado en desactivación de artefactos explosivos no halló ninguna bomba y el comité de investigación de Minsk abrió una causa penal por el «hecho de informar falsamente a sabiendas del peligro»; según dijo en su canal de Telegram.

«Llama la atención la premura de declaraciones abiertamente belicosas de varios países e instituciones europeas. La situación se está atizando de un modo claro y directo. Es deliberadamente politizada, se escuchan acusaciones sin fundamento alguno (…)», afirmó Glaz; quien acusó a la comunidad internacional de no querer «entender objetivamente» la actuación de Bielorrusia.

El Gobierno de Lukashenko ha dicho que el hecho de que entre los pasajeros hubiera un «extremista»; no influyó en la decisión de «ayudar al avión de pasajeros que informó de problemas».