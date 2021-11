Al menos ocho reclusos se fugaron de la sede del Cicpc en Guasdualito

Éste lunes, la Corte Federal en Miami transfirió el estatus de fugitivo al exgobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora.

Sobre el caso, de acuerdo con la información publicada en Twitter por el periodista Joshua Goodman, de Associated Press; Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, Emmanuel Enrique Rubio González, Ana Guillermo Luis y Carlos Rolando Lizcano Martínez también son considerados prófugos de la justicia norteamericana.

Respecto a ello, cabe mencionar que un reciente despacho de la agencia Efe, indica que esas cinco personas supuestamente pagaron sobornos; a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para importar y distribuir alimentos y medicinas en el país mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Ahora, según la acusación del gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, inflaron los precios de los productos; que suministraban para lucrarse.

De hecho, añadió que entre mediados de 2015 y al menos 2020, conspiraron con otras personas para blanquear sus ganancias en cuentas bancarias de otros países; incluido Estados Unidos.

Miami federal court transfers to "fugitive status" a former pro-Maduro governor and associates of businessman Alex Saab as part of probe into corruption in Venezuela's flagship food box program pic.twitter.com/ImXK1NGNRn

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2021