Algunas recomendaciones para reaccionar de la mejor manera ante el desplome de criptomonedas

Compartir

Tras el desplome reciente de varias criptomonedas, expertos en criptoactivos, facilitan algunas recomendaciones para reaccionar de la mejor manera en éstos casos.

Todos, coinciden en que se debe estudiar exhaustivamente cada inversión antes de hacerla; y destinar pequeños porcentajes en cada criptoactivo para distribuir el riesgo

Agregaron, que lo que ocurrió no tiene dos interpretaciones: el desplome de Terra (Luna) afectó gravemente; la ya difícil reputación de la industria de las criptomonedas.

Vale recordar, que la semana pasada el precio del criptoactivo cayó un 98% de la noche a la mañana; lo que generó un caos en redes sociales y chats de inversionistas cripto.

Por esas razones, varios expertos en activos digitales recomendaron maneras de reaccionar; si lo anterior vuelve a ocurrir.

La mayoría coincide en lo mismo: estudiar exhaustivamente cada inversión antes de hacerla y destinar pequeños porcentajes en cada criptoactivo para distribuir el riesgo.

Recomendaciones ante el desplome de criptomonedas

Uno de los primeros especialistas, es Jazmín Jorquera, gerente de operaciones de Buda.com; quien explica que “La decisión de si ‘aguantar’ o vender es distinta en cada proyecto, y es fundamental investigar en cada caso; tomando en cuenta el nivel de tolerancia o aversión al riesgo de cada uno».

Agregó, que lo que ocurrió con Terra (LUNA) es un recordatorio de la volatilidad de las criptomonedas.

«Actualmente existen más de 19 mil monedas digitales, y diariamente aparecen decenas con promesas que no siempre pueden cumplirse”, señaló.

Por su parte, Sebastián Reyes, CMO de Vitawallet comentó que “Hay algo positivo tras lo ocurrido con Terra; obligará a la gente a averiguar e informarse más de los distintos proyectos, entender las propuestas de valor, el equipo que lo conforma y su tecnología».

Afirmó en ese sentido, que ésta situación hizo que el proyecto completo se desplome por negligencia de su gerencia.

«Por lo tanto, cuando apuesten por tokens riesgosos, hay que invertir un porcentaje muy bajo; y ojalá tener un stop-loss (órdenes de compra o venta) para cuando quiebre un cierto nivel a la baja», añadió.

Sugirió, que cuando uno invierte en tokens riesgosos «tienes que estar expuesto con poco dinero; y con límites de stop-loss bien estudiados. Si uno no hace ese trabajo no vale la pena el riesgo”.

También, Paulo Parra, country manager de Satoshitango Chile y Perú indicó; “¿Puede desplomarse el precio del Bitcoin de la misma manera que Terra (Luna)? No, porque Bitcoin no tiene una falla estructural».

Es decir, «es una máquina perfecta que funciona como un reloj suizo. Bitcoin no se puede ir a cero porque su estructura hace que el sistema no tenga fallas. Aquí, el sistema colapsó y como consecuencia el precio cayó. Bitcoin puede variar su precio por cuestiones del mercado, pero no por tener un sistema fallido».

La lección acá, es que no hay forma de ganar dinero fácil y rápido, aseguró.

En el caso de Felipe Pacheco, empresario en blockchain y criptomonedas, una de sus recomendaciones para reaccionar ante el desplome de las criptomonedas; se preguntó “¿es momento de comprar Luna? No, pues un 99% de bajada es casi la muerte comercial de un proyecto. Hay que sumar la desconfianza que se ha generado en el ecosistema al ver caer en cosa de horas a un gigante”.

Con información: ACN/LaRepública.co/Foto: Cortesía

Lee también: Mira cómo funcionará el primer Criptoponqué del mundo



Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN