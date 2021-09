Así recuerdan a las víctimas tras 20 años del atentado a las torres gemelas

Compartir





















Con un acto solemne, desde la ciudad de Nueva York recuerdan a las víctimas y héroes tras 20 años del atentado perpetrado a las torres gemelas.

Precisamente, a pocas semanas después del tenso final de la guerra de Afganistán que le siguió a esos ataques; con un repique de campana y un momento de silencio, la ceremonia de aniversario en la zona cero de Nueva York comenzó.

Dos décadas han pasado, después de que el ataque iniciara con el primero de los cuatro aviones secuestrados que se estrelló; contra una de las torres gemelas del World Trade Center.

De hecho, hoy, Mike Low, cuya hija, Sara Low, era auxiliar de vuelo en ese avión. expresó que “se sintió como si un espectro maligno hubiera descendido sobre nuestro mundo; pero también fue un momento en el que mucha gente actuó por encima de lo normal”.

Ésta, es una de las tantas historias de las casi 3.000 víctimas que fallcieron ese día. Por cierto, desde ese entonces, la familia de la azafata ha “conocido una tristeza e incredulidad insoportables”; agregó el padre frente a los presentes hoy, incluído el presidente Joe Biden y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton.

Nueva York recuerda a las víctimas del atentado en las Torres Gemelas

https://t.co/uh3GfIwhTV pic.twitter.com/S8narMBWHG — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 11, 2021

Recuerdan a víctimas del atentado a las torres gemelas

Además de algunas palabras por parte de varios familiares y autoridades, Bruce Springsteen interpretó su canción I’ll See You In My Dreams; en español Te veré en mis sueños, acompañándo de una guitarra y la armónica dedicada a todos.

Acto seguido y como cada aniversario, los familiares de las víctimas reanudaron la lectura de los nombres de los caídos, ya una tradición desde el día de los ataques que arrasaron las torres gemelas del centro financiero.

De igual manera mientras recuerdan a las víctimas del atentado a las torres gemelas, también hubo actos en los otros dos lugares donde los conspiradores del 9 de septiembre; estrellaron sus aviones secuestrados, como lo fueron el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania.

Con información: ACN/Dallas News/Foto: Cortesía/Agencias

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN