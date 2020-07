Recusan a Fiscales de Mérida y exigen Fiscal Nacional Antidrogas

Recusados fiscales del Ministerio Público

Fueron Recusados los fiscales de Mérida y exigen a la Fiscalía General de la República (FGR) que designe un Fiscal Nacional especial en Materia de droga; por la defensa del ciudadano Luis Arturo Gómez; en Mérida el 06 de Julio de 2020.

Los abogados, Jameiro Aranguren y Jhon Guerra; defensa técnica del ciudadano Luis Arturo Gómez, quien se encuentra investigado en la causa penal LP01-P-2020-000698; que cursa por ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, a cargo de la Dra. Yanet Sánchez Medina y causa fiscal N° MP-109006-2020; dirigida por el fiscal auxiliar antidrogas del Estado Mérida, Luis Eduardo Mora Sandrea.

Aseguraron los litigantes; invocando el principio de la duda razonable; de que se está al frente de un presunto fraude procesal colusivo; entre los operadores de justicia que dirigen esta causa; y órganos de investigación penal con el fin de aprehender, como en efecto lo hicieron; en las instalaciones de la Unefa Barinas, el día 01 de Julio de 2020; mediante una comisión mixta de la URIA Barinas y el DESUR Barinas.

Invocan causal contemplada en MP

Como lo expresa el doctor Jameiro Aranguren; “nos vimos en la necesidad de invocar una causal contemplada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, los artículos 63 y 65 por motivos graves, falta de imparcialidad y fraude procesal; ya que observamos que el primer acto de investigación fiscal judicial; como es la presunta o inexistente orden de aprehensión que ejecutó la URIA Barinas; sin aportar la serialización de la misma y el número de la orden; confundiéndola con la causa fiscal.

Nos transmite la sensación, señala el abogado Aranguren; de que la misma fue tramitada el día 16 de Junio de 2020, es decir; un día después de que fueron presentados ante ese Tribunal de Control; los ciudadanos Juan Francisco Villalobos Mendoza y José Gregorio Morilla Ávila; por un delito relacionado con drogas en esa entidad federal; sin ningún tipo de investigación ni evidencia de interés criminalístico que lo relacione con estos hechos.

El llamado lo hace también el doctor Jhon Guerra; que va dirigido al Director Nacional de Drogas del Ministerio Público, doctor Jimai Montiel Calles y en especial al Fiscal General de la República; que si bien es cierto que hay que dar una lucha frontal contra este flagelo que azota la humanidad; la política criminal de los operadores de justicia tiene que estar enmarcada en el respeto a las garantías constitucionales; y los pactos internacionales.

Sin Orden de aprehensión expedita y de extrema urgencia

Nuestro defendido, afirma el abogado Guerra; fue aprehendido el día 01 de Julio de 2020; en las instalaciones de la UNEFA Barinas.

-Fue aprehendido sin una orden de aprehensión expedita y de extrema urgencia; solicitada por la Fiscalía Décimo Cuarta del Ministerio Público del Estado Barinas; sin una orden judicial presunta o inexistente emitida por la juez Yanet Sánchez Medina; a petición de la solicitud que pudo haber hecho el Fiscal Mora Sandrea; pero que después de quince días y escasas tres horas de distancia.

También afirma el abogado Guerra que; si realmente la orden de aprehensión existe en el físico; se le fuese entregado al órgano ejecutor y a la comisión mixta; para que se enterara nuestro defendido; de qué se trata las circunstancias por las cuales se le estaba aprehendiendo; por lo que no solo es que no se tramitó la orden expedita y de extrema urgencia; porque no existía delito flagrante; no se le exhibió la orden serializada y solo mediante una escueta nota de la URIA Barinas se dijo; que la orden tenía el número del expediente LP01-P-2020-000698; y posteriormente es presentado en el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, en fecha 03 de julio de 2020.

La evidencia que faltaba

-Y donde esta defensa pudo evidenciar; que no estaba el número de la orden de aprehensión con que se aprehendió a nuestro defendido; sino que se guía con el número de la causa y este Tribunal remitió todas las actuaciones para el Tribunal que actúa como juez natural en el Estado Mérida; y nos sorprendió porque de igual manera el Ministerio Público pudo y no lo hizo, solicitar que se mantuviera privado de libertad con una orden que no fue exhibida en la UNEFA Barinas ni en el Tribunal de Control de Barinas; y aún han transcurrido más de cinco días donde se encuentra privado de libertad; sin conocer las razones fácticas jurídicas ni el delito, modalidad, por el cual se investiga a nuestro defendido.

-De allí que quisimos dirigirnos, recarga la defensa, mediante esta recusación; tanto al Fiscal General de la República, al Fiscal Nacional Antidrogas y a la Dirección de Consultoría Jurídica del Ministerio Público; para que se investigue si la actuación de este fiscal Mora Sandrea; está inscrita en los principios de imparcialidad, objetividad que rigen las actuaciones del Ministerio Público.

