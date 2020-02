Crear una comisión para que efectúe una reforma del Poder Judicial del país; la cual estará presidida por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; solicitó el jefe de Estado Nicolás Maduro al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello

#Entérate 📹 | Presidente @NicolasMaduro propone a la Asamblea Nacional Constituyente que “nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano”, liderado por la vicepresidenta ejecutiva @DrodriguezVen pic.twitter.com/IWW9r7GW81

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 31, 2020

Cuestionadas todas las estructuras

“Me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente; a que asuma y nombre una alta comisión para hacer reforma profunda del Poder Judicial venezolano; y llevar a un cambio de todas las estructuras del poder judicial”, precisó.

Reforma del Poder Judicial emprende Maduro

De una vez propuso a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; para que encabezara la nueva comisión “reorganizadora de todo el sistema de justicia de Venezuela; donde se le dé un nuevo impulso, un nuevo empuje a la Constitución; a sus postulados y al sistema de justicia de manera integral”; acotó el Presidente ante el clamor de un pueblo que exige justicia ante las acciones; que han perjudicado de manera directa el buen vivir y el derecho a vivir en paz.

“Para que el pueblo tenga justicia, justicia temprana, justicia a tiempo”, destacó el presidente Maduro.

ACN/AVN/prensa Presidencial

