Irán tiene casi lista su propia bomba atómica

Según la Casa Blanca, Trump y May abordaron diferentes maneras de fortalecer la “cooperación entre EE UU y Reino Unido. De esa manera proyectan avanzar en sus intereses de seguridad nacional”, incluido que “Irán no obtenga una bomba nuclear”.

El presidente de EE UU, Donald Trump, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, conversaron sobre el caso. Intentan presionar a Irán para evitar que se haga con una bomba nuclear, informó la Casa Blanca.