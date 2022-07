¿Regresa Shrek? El ogro más querido del cine podría volver en 2023

Los fanáticos del ogro más querido del cine,están expectantes con el posible regreso de Shrek 5, luego de que Dreamworks asomará esta posibilidad con un misterioso tweet.

Pese que la productora no ha oficializado la nueva entrega, un portavoz de la compañía Illumination; aseguró en 2018 que ya estaban trabajando en la producción de Shrek 5.

Así mismo, se presume que esta película estará disponible a finales de este año 2022 o inicios del próximo 2023.

De acuerdo al portal ‘Cuando pasa’, esta entrega se trata de un reboot. Sin embargo, esta información todavía no está confirmada.

El ogro del pantano es uno de los personajes más queridos del cine. La primera película, que se estrenó en el año 2001; fue un éxito en taquilla recaudando hasta 484 millones de dólares.

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

— dreamworksjr (@dreamworksjr) June 27, 2022