Reino Unido emite, por primera vez, alerta roja por ola de calor

Edwel Chirinos, padre de la niña que murió junto a su madre cuanto intentaban cruzar la peligrosa selva del Darién, contó lo poco que sabe de lo sucedido en una desgarradora entrevista concedida a Telemundo.

El pasado martes 12 de julio a través de las redes sociales, se dio a conocer la muerte de Luz Asleidys Steile Arguelles y su hija de tres años de edad; oriundas de Punto Fijo, estado Falcón.

De acuerdo al relato de Chirinos, su esposa e hija murieron ahogadas.

“Me enviaron un video con los cuerpos. Lo único que sabemos es que están todavía en el río”, dijo el hombre al equipo de Telemundo.

Seguidamente, contó que “el chico que me llamó me dijo que agarró a la bebé para que no se pudriera en la orilla y la echó en el agua con la mamá; para que corrieran y un ente público las consiguiera donde desemboca el río. Es una tortura no poder enterrar a tu hija”, detalló.

Así mismo, Chirinos residenciado en Utah, Estados Unidos, contó que le pidieron dinero para entregarle información. Fue así que supo lo sucedido con la niña de tres años de edad y su mamá en la selva del Darién.

Ambas viajaban a reunirse con él, que llegó a Estados Unidos hace ocho meses después de hacer la misma travesía.

“Me escriben el lunes en la noche que mi esposa está muy delicada de salud y que tengo que pagar por una videollamada. Que necesitan mil dólares”, relató.

“Yo dije que pagaba, pero necesitaba fotos de mi hija y saber cómo estaba”, señaló.

Chirinos que cruzó el Darién, conocía los peligros que enfrentaban la niña y su mamá.

“De un grupo de 100 salen 40 o 50. Ves cuerpos guindados en los árboles. Buscamos una mejor calidad de vida sin saber los riesgos que corremos”, dijo.

