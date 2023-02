¡En el Hotel Tamanaco! Concierto de Rels B cambia de locación

Compartir

El concierto de Rels B en Caracas tiene nueva locación y ahora será en el Hotel Tamanaco, el próximo jueves 09 de febrero.

El rapero español trae a Venezuela “Flakk Tour 2023”, tour con el que ha recorrido varios países con shows a casa llena e inicia gira por Latinoamérica.

La oportunidad será propicia para disfrutar en vivo y directo de todos los hits con los que el artista nacido en Palma de Mallorca acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, como Skinny Flakkkkkkk, A mí, Cómo dormiste?, 100 Tracks, Don’t Tell My Mama, Clase G, Word Up, Hood Girl, Palm Tree y Tienes el don, entre muchos otros.

Daniel Heredia, mejor conocido como Rels B, recientemente anunció en sus redes sociales que su más reciente éxito Pa quererte, alcanzó disco de oro en España y México.

El tema se posiciona en el top 5 de Spotify como uno de los más escuchados.

Rels B llega por primera vez a Venezuela con un show imperdible, el jueves 09 de febrero, en una coproducción de AGTE Live y Lauria Entertainment.

Entradas disponibles en Ticket Mundo (@ticketmundo_ve) https://relsb2023.ticketmundo.com/

