Para cuánto alcanza salario del sector privado y público

Compartir

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF la remuneración de los trabajadores del sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas se situó en US$ 116, 7 mensuales; la cual comprende el salario básico más otras compensaciones.

Ello representó un aumento de 7,4% respecto a la remuneración promedio del mes de marzo de 2022; conviene destacar que el comercio y los servicios representan el 65% del empleo del Área Metropolitana de Caracas.

No obstante esa mejora, la remuneración promedio apenas representa el 30% del costo de la canasta alimentaria; al tomar en consideración el aumento de los precios de los bienes y los servicios en dólares, los US$ 116,6 mensuales representaron en términos de poder adquisitivo US$ 102,6 mensuales.

En el caso de los trabajadores del sector público, el salario mínimo más bonos de alimentación representó apenas 8% del costo de la canasta alimentaria, ello sugiere la extrema precariedad en que se encuentran los trabajadores públicos.

https://twitter.com/observafinanzas/status/1520817268216770560

Remuneración de los trabajadores…

Si se compara la remuneración promedio del sector privado con la del sector público; el monto que devenga un trabajador del sector privado fue 3,7 veces mayor que lo percibido por un trabajador del sector público.

En términos de la dolarización de las remuneraciones, la misma alcanzó al 63% en abril de 2002; inferior al 69% observada durante el mes anterior.

Los pagos que se realizaron en el comercio y los servicios en bolívares representaron durante abril el 53,2% del total lo que implicó un aumento significativo respecto al 49,5% del mes de marzo. pic.twitter.com/V95FoK3oiB — Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) May 3, 2022

Marcaje de precios se mantuvo

Aunque en el marcaje de precios se mantuvo la misma proporción del mes previo entre los precios en bolívares y dólares; en el caso de las transacciones realizadas por el comercio y los servicios, se apreció en abril una caída de los pagos en dólares y el consecuente aumento de los pagos en bolívares.

Efectivamente, los pagos que se realizaron en el comercio y los servicios en bolívares representaron durante abril el 53,2% del total lo que implicó un aumento significativo respecto al 49,5% del mes de marzo; esto se explica fundamentalmente por la entrada vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, cuyo efecto más importante ha sido penalizar el uso del dólar como medio de pago.

Caen los pagos en dólares (dolarizacion) en comercio y servicios de 69% a 63% en el mes de abril. El IGTF está generando impacto sobre los pagos, incentivando el uso del Bolívar. Ya veremos su impacto sobre el nivel de precios. https://t.co/mmnxn79L1l — Angel Alvarado (@AngelAlvaradoR) May 3, 2022

La remuneración promedio de los trabajadores del sector comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas se situó en US$ 116, 7 mensuales, la cual comprende el salario básico más otras compensaciones. pic.twitter.com/sH66j8uqPY — Observatorio Venezolano de Finanzas (@observafinanzas) May 3, 2022

ACN/MAS/OVP

No deje de leer: No hubo aumento por acuerdo «tripartito» con la OIT

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN