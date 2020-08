Renuncia masiva de médicos del área COVID-19 en hospital de Miranda

En horas de la tarde de éste viernes, la renuncia masiva de un grupo de médicos internistas en Miranda fue oficializada; ante el hospital Dr. Victorino Santaella Ruíz (centinela) ubicado en Los Teques, capital del estado.

Mediante un comunicado, los galenos asignados al área para pacientes contagiados de COVID-19; explicaron que la decisión se debe a las «pocas condiciones de higiene, protección y la falta de equipo de bioseguridad; para el diagnóstico de pacientes de coronavirus».

De hecho, en este centro de salud, el único centinela en los altos mirandinos; se estima existen unos 100 hospitalizados con la enfermedad, provenientes tanto de Miranda como del Distrito Capital.

En este sentido, una de las trabajadoras de la salud afirmó que «no es solo tener guantes, tapabocas y mascarillas; es el temor a infectarnos y no tener ni siquiera tratamiento adecuado. O que nos manden a aislarnos en un hotel sin comida, como hicieron con nuestros compañeros».

Renuncia masiva de médicos en el estado Miranda

Respecto a la renuncia masiva de médicos internistas en Miranda, en el portal del medio digital El Pitazo; reseñaron que la terminación de sus labores en ese hospital centinela también se dio porque recibieron un pago incompleta; por parte del gobierno de Miranda, gestión que les prometió 600 dólares, pero vieron solo la mitad.

En relación a la condición en las que tienen a los médicos contagiados, nombraron el caso de la jefa del servicio de internista; «quien se encuentra con sus dos hijas en uno de los establecimientos sanitarios dispuestos por el Gobierno para alojar a pacientes y casos sospechosos»; aseguró el grupo de médicos que introdujo la renuncia masiva a sus funciones en el hospital Dr. Victorino Santaella Ruíz.

Incluso, una de las médicos residentes agregó que otros cuatro colegas; se encuentran aislados en las mismas condiciones en los mencionados hoteles.

Ante esta decisión masiva, aunque no se definen cuántos renunciaron en total, los firmantes en el comunicado reclamaron; «ellos se contagiaron trabajando y por eso todos decidimos renunciar, porque no hay la medidas de prevención; para que el destino de todos no sea el mismo de ellos, aislados en un hotel sin nuestros familiares y sin tratamiento«.

Con información: ACN/El Pitazo/El Carabobeño/Foto: Cortesía

