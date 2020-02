Conoce los requisitos para una cuenta en dólares en Venezuela

La porción mayoritaria de las acciones de control sobre la firma de lencería Victoria Secret, se venderá a una firma de capital privado estadounidense por una suma billonaria.

El jueves, la empresa de moda “L Brands” anunció que venderá el 55% de sus acciones en la compañía al grupo económico “Sycamore Partners” por $525 millones (£ 408 millones).

El jefe y presidente ejecutivo de Victoria Secret, Leslie Wexner, renunciará como parte del acuerdo de venta de la compañía.

Wexner, afirmó que vender Victoria Secret a capitales privados «restablecería» el funcionamiento de la empresa y restauraría el crecimiento del negocio.

La compañía de lencería representó casi la mitad de los ingresos de $ 13.200 millones de la compañía en 2019.

La propietaria actual de Victoria Secret (L Brands) valoró la empresa en $ 1.1 billones y retendrá una participación del 45% de las acciones.

Sin embargo, después de vender varias marcas de su propiedad, la compañía L Brands afirmó que se concentrará en la cadena de belleza que posee, denominada “Bath & Body Works”.

Wexner ha sido nombrado presidente emérito y seguirá siendo miembro de la junta directiva, posterior a la ejecución de la venta de las acciones de control de la compañía de lencería.

La marca, enfrentó el escrutinio público el año pasado, cuando canceló su desfile anual de modas,debido al bajo rating de televisión y la poca cobertura de los medios.

Acerca de la venta de la famosa marca de lencería, la cadena de noticias Fox News envió el siguiente tuit: “#NOTICIAS: Victoria Secret, acosada por la caída de las ventas y las incómodas preguntas sobre su fundador multimillonario que ha dirigido la compañía durante cinco décadas, se está vendiendo”.

#BREAKING NEWS: Victoria’s Secret, beset by falling sales and uncomfortable questions about its billionaire founder who has run the company for five decades, is being sold. #victoriasecret https://t.co/iJKOca19VC

— FOX 46 Charlotte (@FOX46News) February 20, 2020