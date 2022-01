¡Visas gratis! Conoce los requisitos para los venezolanos que quieran trabajar en Australia

El Gobierno de Australia anunció, el miércoles pasado 19 de enero que ofrecerá visas gratis a 175.000 jóvenes de todo el mundo, por lo que aquí conoce los requisitos para los venezolanos que quieran trabajar y estudiar en el país oceánico.

Las autoridades indicaron, que con el objetivo de reducir el impacto de la variante ómicron sobre el sector laboral del país, tomaron éste decisión.

De hecho, el incremento de positivos provocó que miles de australianos no puedan acudir a su trabajo; lo que resultó en una escasez generalizada de mano de obra.

Ante ello, el primer ministro Scott Morrison dijo que su gobierno no cobrará la tarifa de solicitud de visa de 630 dólares australianos (453 dólares) para los estudiantes; que lleguen a Australia en las próximas 12 semanas o 3 meses, y los alentó a buscar trabajo mientras recorren el país.

“Viajen por todo el país y, al mismo tiempo, únanse a nuestra fuerza laboral y ayúdennos en nuestro sector agrícola, en nuestro sector hotelero; y en muchas de las otras partes de la economía que dependen de esa mano de obra”, indicó.

Este medida temporal, entró en vigor el miércoles 19 de enero, la cual beneficia a los titulares de visa de estudiante; con el fin de impulsar la recuperación del país y otorgan más beneficios a los estudiantes; así lo detalló Erika Thompson, embajadora de Australia en Colombia y Venezuela mediante su cuenta de Twitter.

Aunado a lo antes descrito, Thompson ofreció detalles sobre la nueva medida, mediante un hilo en su cuenta de Twitter.

«Los estudiantes que ya tengan visa o les sea otorgada y lleguen a Australia entre el 19 de enero de 2022 y el 19 de marzo de 2022; se les devolverá la tasa de solicitud de visa que pagaron cuando solicitaron su visa de estudiante. De igual manera, los titulares de visa de estudiante ahora pueden trabajar por encima del límite normal de 40 horas quincenales. Además, pueden trabajar inmediatamente después de su llegada a Australia, sin tener que esperar a que comience su curso de estudio o formación», se lee en la red social.

The Morrison Government has announced important visa measures which will incentivise fully vaccinated Students and Working Holiday Maker visa holders to come to Australia and fill workforce shortages caused by COVID-19. https://t.co/xkgpQ4gRV7

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) January 19, 2022