Respuesta constitucional con las armas recibirán atentandos

El ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó la noche del pasado lunes 17; que todo aquel que “atente contra una unidad militar; recibirá la respuesta constitucional y legal de las armas de la República”.

Durante el balance de Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020; el también vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz; realizó la afirmación luego que le Jefe de Estado, Nicolás Maduro, denunciara que del lado de Maicao existen grupos de mercenarios y desertores entrenados que buscan atacar unidades militares en el estado Zulia.

Celebró exito de entrenamientos de milicianos

Al hacer un balance de los Ejercicios Militares Escudo Bolivarianos 2020, el General en Jefe celebró que la Milicia Nacional Bolivariana se haya estrenado por todo lo alto como componente especial en estos ejercicios que se desarrollaron con total éxito en unión cívico-militar.

Asimismo, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) tiene una Ley Constitucional y una base jurídica suficiente que abre el camino a un nuevo espacio de maniobra, para fortalecer la defensa de la patria.

“Los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020 han fortalecido los planes de respuestas inmediata”, garantizó el titular de la cartera castrense.

Padrino López explicó que durante los Ejercicios Militares se “consolidó el comando y control, la suma de la Milicia Nacional Bolivariana, el trabajo de los Estados Mayores, el esfuerzo, el perfeccionamiento del empleo de las Fuerzas Especiales, las operaciones nocturnas, así como los planes de defensa de las ciudades”.

