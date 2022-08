¡Por decreto! Restringen circulación de vehículos de carga pesada en el país

Compartir

Restringen circulación de vehículos de carga, con peso bruto igual o superior a 3.500 kilogramos, quedará restringida a partir de agosto; así lo estableció la Gaceta Oficial número 42.425, de fecha 25 de julio.

La normativa emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y para el Transporte tiene como finalidad “mejorar la circulación vehicular y garantizar la seguridad vial en el territorio nacional”.

Los operadores de carga pesada podrán circular de lunes a viernes, de 6:00 a 9:00 a.m. y desde las 5:00 hasta las 7:00 p.m., por las autopistas Regional del Centro (Tramo Miranda-Tazón Caracas); Gran Mariscal de Ayacucho; Carretera Panamericana y la Caracas-La Guaira.

Los días domingos y no laborales (feriados); el transito del transporte de carga será desde la 1:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. del siguiente día laboral; en estos días y horarios está permitida la circulación por todas las troncales y autopistas del país, exceptuando las vías urbanas.

En la avenida Boyacá de Caracas, mejor conocida como Cota Mil, la prohibición de circulación de carga pesada será las 24 horas y los 365 días del año,

Mientras que en el estado Lara, la medida aplica para las autopistas que conectan a Barquisimeto con el municipio Torres (Carora); al igual que con Valencia (Carabobo); Acarigua* (Portuguesa) y San Carlos (Cojedes).

Excepciones

Lo establecido en la Gaceta Oficial, no aplica para vehículos que transportan alimentos perecederos y no perecederos; vehículos graneleros; asistencia vial; vehículos de emergencia; cuerpos de seguridad; materiales de telecomunicaciones y materiales para la defensa de la nación.

Asimismo, quedan exceptuados los vehículos de carga de agua potable o químicos necesarios para la potabilización (cilindros hasta 2000 libras o bombonas de 150 libras); gas de uso doméstico o combustible destinado al transporte; productos asociados a la actividad petrolera, agrícola o pecuaria y otros productos establecidos en la resolución.

