Revolución empresarial: Agile Project Management

Compartir

¿Quieres lograr resultados más eficientes y seguros? ¿Estás cansado de los mismos procesos que llegan a la obsolescencia? ¿Escuchaste alguna vez sobre la revolución empresarial que ofrece la metodología Agile?

En el presente post te ofrecemos información valiosa para que te empapes de nuevos aprendizajes y conozcas a detalle de lo que trata Agile Project Management y hasta donde puedes llegar con estas metodologías.

Ciertamente, este suele ser un tema un poco nuevo o confuso para muchos, pero con un adecuado plan de estudios que ofrece el Máster Agile Project Management lograrás obtener los conocimientos y capacidades necesarias para unirte a esta revolución empresarial

¿Qué es Agile Project Management?

Agile Project Management es un conjunto de metodologías que permiten agilizar los procesos para que las tareas y proyectos se adapten sin ningún problema al cambio, debido a la evolución constante del mercado.

También son las herramientas ideales para obtener resultados ideales, teniendo siempre presente que las soluciones que ofrece son cambiantes para que se adecuen a las necesidades de cada proyecto.

En este sentido, Agile Project Management busca ejecutar tareas rápidamente con el fin de evitar aumento en los costos, retraso en las entregas o como mayor consecuencia, que el proyecto quede obsoleto. Lo que hace es dividir todo el trabajo en tareas, se ejecutan individualmente y luego se procede a corregir cada una por separado, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

Beneficios de Agile Project Management

Agile Project Management ha llegado para revolucionar el sector empresarial y esto se evidencia en sus beneficios:

Aumento en la calidad del producto

Estas metodologías hacen que el grupo de trabajo sea más eficiente, logrando así obtener resultados excelentes; igualmente, la comprobación y evaluación constante permite obtener un producto final verdaderamente exitoso.

Garantiza la satisfacción de los usuarios

Gracias a la integración del cliente, este se siente parte del mismo, ya que se le van mostrando las actualizaciones y se puede ir observando las mejoras constantes que obtiene el producto, logrando así que la experiencia sea la mejor.

Los trabajadores se motivan

Este tipo de metodologías permite al trabajador explotar toda esa creatividad y pensamiento innovador que se encuentra apagado, logrando que este se comprometa más con el producto y lo sienta propio; por lo que estará más motivado y dará lo mejor que tiene.

El trabajo es colaborativo

El trabajo se divide por tareas, por lo que hay un grupo encargado para cada una; pero esto no provoca inconvenientes entre todos los empleados, ya que a menudo se realizan reuniones donde se discute cada problema para llegar a soluciones en equipo.

La métrica es más real

Con metodologías tradicionales la métrica se encuentra bastante reducida, en cambio, con la manera de trabajo que ofrece Agile Project Management esto no será un problema porque cada parámetro es más real y se puede visualizar con exactitud lo que sucede.

Mejor control del trabajo.

Como el trabajo se encuentra dividido y las actualizaciones son constantes, los empleados obtienen un mejor control de todas sus tareas, logrando así resultados más idóneos.

Disminución en los costos

Gracias a las evaluaciones y pruebas que se realizan durante todo el proceso, se identifican cada uno de los errores que puedan presentarse, logrando así la disminución de costos, porque no hay que esperar que el producto esté listo para ver si funciona o no, todo lo contrario, antes de llegar al final se corrigen posibles inconvenientes para que la inversión no se vea afectada.

Perfil profesional de un Agile Project Management

Por los grandes beneficios que ofrece el Agile Project Management al sector empresarial su demanda va en aumento y los profesionales en esta área van adquiriendo mayores oportunidades, por lo que deben contar con un perfil bien definido. Además de saber toda la teoría, están en la obligación de aplicar todo a la práctica para llegar al objetivo final.

Este debe estar completamente capacitado para obtener el control de todo un equipo de trabajo, liderarlo y motivarlo para que den lo mejor de sí, también debe asegurarse de monitorear el progreso y llegar a las posibles fallas. De igual manera, es fundamental que tenga las siguientes habilidades: