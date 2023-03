Ricardo Montaner pide a María Corina, Capriles y Guaidó “consolidar la unión”

Compartir

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello pide a EEUU no opinar sobre casos de corrupción en el país, luego de que el Gobierno estadounidense expresara su apoyo a las investigaciones por corrupción dentro del chavismo.

“Estados Unidos no tiene que meterse en los asuntos internos ni de Venezuela ni de ningún país, son unos entrépitos (entrometidos). Pareciera que están interesados para ver quiénes son los corruptos para llevárselos para allá a protegerlos, como es la política de Estados Unidos”; indicó Cabello en su programa “Con el mazo dando” transmitido por el canal del Estado VTV.

Añadió que Estados Unidos protege al expresidente de la estatal petrolera Pdvsa Rafael Ramírez; acusado de corrupción por las autoridades venezolanas, así como a otros exfuncionarios.

“No se metan en lo que no les importa, este es el Gobierno nacional, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, ha comenzado esta cruzada contra la corrupción y lo hacemos no para que ustedes se sientan bien, nosotros nos sentimos bien con esa batalla (…) porque esa es una batalla obligatoria en una revolución de verdad”; agregó.

El Gobierno de EE.UU. expresó hoy su apoyo a la investigación que ha emprendido Maduro por corrupción dentro del chavismo y que está especialmente enfocada en Pdvsa.

“Apoyamos los esfuerzos para acabar con la corrupción, incluidos los de Venezuela, y vamos a seguir atentos a la situación mientras continúa en desarrollo”, manifestó en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, al ser preguntado por EFE.

Según Kirby, Estados Unidos espera que esa investigación “sea transparente, profunda y tan independiente como sea posible”.

Investigados “empresarios, amigos y testaferros”

Cabello, aseveró que en el operativo anticorrupción, que se desarrolla en el país desde el viernes 17, también están siendo investigados y detenidos «empresarios, amigos y testaferros» de los altos funcionarios que ya han sido apresados.

Durante su programa Cabello dijo que «aquí caen empresarios, amigos, testaferros» en referencia a las detenciones que han ocurrido en los últimos días, y que sumaban 19 hasta la tarde del 21 de marzo, según informó el presidente de la Asamblea Nacional 2020.

Afirmó que a estas personas se les asignaron «obras e incrementaban ocho veces presupuesto».

Lanzó una amenaza…

El dirigente del PSUV lanzó una amenaza velada contra opositores y dijo que llamó su atención «la escasez» de escoltas en Las Mercedes, una zona del municipio Baruta (estado Miranda) considerada una burbuja económica debido a nuevas construcciones y empresas.

«No vayan a pensar que estamos mamando gallo (…) Nadie vaya a creer que aquí vamos a actuar solo contra el chavismo, que aquí solo vamos a actuar contra las estructuras del Gobierno, aquellos que se han robado los dineros del pueblo venezolano, ya verán», dijo.

Sin nombrar se refirió a Daniel Prieto

Sobre el trabajo de la Policía Nacional Contra la Corrupción, el dirigente dijo: ¿La habían escuchado? ¿No? Algunos la están sintiendo en cuerpo presente (…) Una operación tun tun con el Sebin».

Aunque sin mencionar su nombre, Diosdado Cabello también se refirió al arresto de Daniel Pietro, quien estaría vinculado al diputado Hugbel Roa, a quien se le allanó la inmunidad parlamentaria el martes.

«Uno de los detenidos le avisó, e intentó evadirse pero fue capturado y ya está aquí en Venezuela (…) Ya hay una cantidad de personas detenidas, gente declarando cómo robaron al pueblo de Venezuela»; dijo el dirigente oficialista.

Oposición de no tiene moral

Cabello reiteró que este operativo anticorrupción «es doloroso» para el oficialismo «porque en el camino se ha quedado un montón de gente», pero también dijo que el chavismo «no está a la defensiva» a la hora de recibir y procesar denuncias de corrupción de funcionarios dentro de sus propias filas.

Sobre los señalamientos de la oposición, el parlamentario dijo que «no tienen moral, ni los viejos ni los nuevos (…) Ninguno tienen moral para hablar de la corrupción, son una sociedad de cómplices que no solo la practicaban, sino que la cultivaban».

EEUU “entrépitos”

Además, Diosdado Cabello pide a EEUU no opinar sobre casos de corrupción. Acusó al Gobierno estadounidense de ser unos «entrépitos» y de «proteger» a evadidos de la justicia venezolana, al responder a las declaraciones de John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, sobre la complacencia de ese país en las investigaciones que ha emprendido Nicolás Maduro por corrupción.

El dirigente del PSUV identificó al exgobernador Rafael Isea, al banquero Eligio Cedeño, el exministro de Petróleo Rafel Ramírez, así como a Clíver Alcalá y Cristhopher Figuera, exdirector del Sebin, como parte de los «protegidos» de EEUU.

«Se llevan a los corruptos y se los llevan a protegerlos. No se metan en lo que no les importa, señores de Estados Unidos. Esto es el gobierno nacional, bajo el mando del presidente Nicolás Maduro, que inició esta investigación. Esto lo hacemos por nosotros, no por ustedes que tienen la lavadora más grande del mundo, y no precisamente de ropa», afirmó.

También incluyó en sus acusaciones al periodista y dirigente de Voluntad Popular, Roland Carreño, al que acusó de supuestamente robarse dineros que estarían destinados a operaciones infantiles. «Pero habrá justicia, ustedes van a ver que pronto habrá justicia».

ACN/MAS/EFE/Tal Cual

