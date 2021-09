¿Qué se hizo? Ricky Martin enciende las redes con su último retoque estético

El cantante Ricky Martin acaparó la atención de millones de usuarios en las redes sociales por su reciente cambio físico, debido a que presuntamente se sometió a una cirugía estética que le provocó un cambio muy notorio en el rostro.

Martin apareció con los pómulos más hinchados, los ojos más pequeños y un aspecto visiblemente diferente, por lo que sus fotos se difundieron rápidamente en las plataformas digitales.

Sus fans no tardaron en percatarse de que se había sometido a una operación estética en la cara, algo que para muchos ha sido un error por el exceso de bótox y se ha hecho viral.

Ricky Martin se convirtió en Mickey Rourke tan lentamente que no nos dimos cuenta pic.twitter.com/mrb6Wf1H23

Los internautas han compartido memes y han asemejado la apariencia del boricua con la de otras estrellas que decidieron ponerse en manos de especialistas para rejuvenecer sus caras, pero solo consiguieron críticas, como fue el caso de Zac Efron, quien recientemente se mostró con el rostro bastante cambiado.

Sin embargo, con el que más lo han relacionado ha sido con Mickey Rourke, el también actor de 69 años. “Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke”, tuiteó una usuaria. “Se convirtió en Mickey Rourke tan lentamente que no nos dimos cuenta”, bromeó otro.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021