Ricky Martin confesó que teme por su vida en Estados Unidos

Los 90 años turbulentos del Actor y Director Clint Eastwood

La leyenda del cine Clint Eastwood cumplió 90 años el pasado domingo y almorzó con algunos de sus hijos, quienes le regalaron una tarta y siguió confinado en Carmel, California.

El anciano actor, famoso por sagas cinematográficas de Harry el sucio, los westerns spaguetti… sigue en activo, ha regalado un puñado de obras maestras a la historia del cine como director: Medianoche en el jardín del bien y del mal, Bird, Sin perdón, Mystic River, Un mundo perfecto, Cartas desde Iwo Jima, El jinete pálido, Million Dollar Baby, Los puentes de Madison…

Un actor prolífico

Un actor sumamente fecundo, muy productivo; protagonizó la trilogía del dólar, la piedra angular del spaghetti western creada por Sergio Leone, puso rostro a la saga de Harry el sucio, trabajó en La leyenda de la ciudad sin nombre…







Eastwood es una leyenda, también con sus zonas oscuras; la verdad es que muchas, derivadas de su maltrato a las mujeres que le rodean; y a su facilidad para reescribir su pasado, pero con un olfato impresionante para escoger los guiones que más encajan con su forma de dirigir…

Jamás ha escrito una línea, siempre son libretos de otros que él no altera. A pesar de ello, Eastwood es un autor en el mejor sentido de la palabra.

Curiosamente desde hace años, salvo cuando ha venido a rodar, a Clint Eastwood solo le gusta pisar Europa para aparecer en el festival de Cannes. Este año, los dos han vivido de formas muy distintas el confinamiento obligado por la pandemia.

Clint Eastwood, tan grande como irregular

El cineasta ha cumplido 90 años. En sus 38 películas hay obras maestras y su trabajo en la década de los noventa y en los primeros años de este siglo permaneció en estado de gracia. Clint Eastwood tiene nueve películas para nueve décadas

El actor y director cumple 90 años convertido en uno de los grandes nombres del cine clásico estadounidense, 90 años turbulentos en lo personal y de éxito en lo artístico

El actor y director, que celebra su cumpleaños, conserva detalles de las antiguas estrellas de Hollywood como su capacidad para haber reescrito su pasado.

Su vuelta a Cannes

El miércoles Thierry Frémaux, el delegado general de Cannes, anunció el medio centenar de películas que llevarán el sello Cannes 2020. No habrá certamen, pero sí su lista de la sección oficial.

Frémaux dejó claro que en esa enumeración estaban mezcladas las películas de inauguración y clausura, la sección a competición, las fuera de concurso, las sesiones de medianoche y el apartado Una cierta mirada.

La lista contenía un gran número de filmes franceses, y faltaban muchos títulos cuyos responsables han decidido posponer su estreno hasta 2021. Pero en el listado aún hay grandes nombres de realizadores como Wes Anderson, Viggo Mortensen, Thomas Vinterberg, François Ozon, Naomi Kawase, la productora Pixar o Fernando Trueba, que presenta El olvido que seremos, basada en la novela de Héctor Abad Faciolince, que describe su relación con su padre, una película colombiana que protagoniza Javier Cámara.

La mujer a la que Eastwood hundió

Sondra Locke amó y sufrió a Clint Eastwood. Fueron pareja 14 años hasta que el actor, que la obligó a abortar en dos ocasiones, cambió las cerraduras de casa y empaquetó sus cosas.

La figura de Sondra emerge en la era #MeToo como ejemplo de creadora; a la que perjudicó profesionalmente vivir a la sombra de un mito. Locke y Eastwood se conocieron en el rodaje de El fuera de la ley en 1976. Fue amor a primera vista y el inicio de una convivencia de 14 años que fructificaría en algunos de los títulos más populares del actor, donde ella encarnó a personajes de aspecto frágil que descubrían su fuerza interior: Ruta suicida, Bronco Billy, La gran pelea e Impacto súbito.

Locke (Madison, Alabama, 1944) falleció el pasado 3 de noviembre en Los Ángeles a los 74 años de un paro cardíaco, según revela ahora Variety. En 1989 le diagnosticaron cáncer de mama y posteriormente otro de huesos. Antes de conocer a Eastwood apareció en series como Cannon y Kung Fu y estuvo nominada al Óscar en 1968 a la mejor actriz de reparto por El corazón es un cazador solitario.

Su primer matrimonio nunca se consumó: se casó con un compañero de instituto que le reveló que era gay. También dirigió tres largos y un telefilme que mostraban su talento tras las cámaras. Sin embargo, el hombre con el que nunca se llegó a casar ni a tener hijos fue, según ella, el culpable de que su faceta de realizadora no terminara de despegar.

Ocho hijos todos de madres diferentes

Clint Eastwood, de noventa años, tiene siete hijos de cinco madres diferentes. Ocho si contamos la hija secreta dada en adopción que ha salido a la luz estos días, fruto de su relación con una mujer mientras el actor estaba casado con su primera esposa. En la biografía escrita por Patrick McGilligan y editada por Lumen, los capítulos dedicados a Locke son los más amargos. Cuando la conoció, Eastwood ya acumulaba un largo historial de infidelidades, incluidas juergas junto a Sinatra y el rat pack.







A Sondra Locke empezó diciéndole que se había practicado la vasectomía. Fue obligada a abortar en dos ocasiones y se sometió a una ligadura de trompas «por imposición suya», según McGilligan, algo que Locke nunca le perdonó. El fin de su relación en 1989 es tristemente célebre en Hollywood. Mientras Locke se hallaba en el rodaje de Impulso, Eastwood cambió las cerraduras de su casa de Bel-Air y empaquetó todas las pertenencias de la actriz. Cuando recibió la carta diciéndole que no volviera, Locke se desmayó ante el equipo.

La marginación profesional de Sondra Locke

Los amigos comunes de Eastwood y Locke; muchos de ellos peces gordos de la industria, dejaron de hablarle. El público también se puso en contra de la actriz Sondra Locke cuando demandó a Harry el Sucio; entonces una figura intocable en Hollywood.

Reclamaba una división equitativa de las propiedades en Los Ángeles que habían adquirido como pareja. Antes del dictamen del juez se llegó a un acuerdo por el que Locke recibió 450.000 dólares, la casa de Crescent Heights y un contrato para desarrollar proyectos por valor de millón y medio de dólares con Warner, el estudio con el que Eastwood siembre ha trabajado con su productora Malpaso.

La separación coincidió con una doble mastectomía. Durante los tres años posteriores, la directora envió 30 proyectos. Ninguno recibió luz verde. En los 90, ella descubrió que Eastwood había intervenido.

Quedaba claro que si Warner no la había llamado no había sido por su impericia profesional. En 1995, demandó de nuevo a Eastwood, alegando fraude. Afirmó que sus tejemanejes «habían enviado un mensaje a la industria y al mundo de que no debía ser tomada en serio». Antes del juicio, se llegó a un acuerdo monetario no revelado. «Esto nunca fue sobre dinero, sino sobre la lucha por mis derechos profesionales», dijo la actriz.

Warner también tuvo que resarcirla. Durante una década no volvió a dirigir. Vendió su casa y entabló una relación con uno de los médicos que le trataron el cáncer. Como actriz trabajó en películas independientes, la última, Ray Meets Helen (2017), de Alan Rudolph. El título de su biografía deja claro quién marcó su vida: El bueno, el malo y el feísimo.

