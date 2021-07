¡Lo robaron! Dejaron sin bicicleta al atleta Edy Alviarez en Tokio

Compartir





















Durante su estadía en la Villa Olímpica de Tokio, al atleta venezolano de MBX freestyle, Edy Alviarez, le robaron éste martes su bicicleta mientras estaba almorzando con su compañero de ciclismo, Daniel Dhers.

De hecho, un video publicado por Dhers se hizo viral en las diferentes redes sociales, porque con humor, compartió cómo sucedieron las cosas; cuando al salir del comedor no encontraron la bicicleta de Alviarez por ningún lado.

Parte de lo narrado en el audiovisual, dice que “Nos despertamos como un día cualquiera a las 5:00 am. Fuimos a desayunar con Edy Alviarez, que es el otro corredor del BMX freestyle que está aquí en los Juegos Olímpicos. Dejamos las bicicletas afuera con todas las que estaban allí. Entramos, comimos, estuvimos ahí como media hora y, cuando salimos, se habían robado la bicicleta de Edy Alviarez».

En éste sentido, el deportista recordó que Alviarez es oriundo del sector Catia de Caracas, una zona popular de la capital; donde es constante los actos delictivos como el robo de pertenencias.

Robaron la bicicleta de Edy Alviarez

Sobre ello, Dhers detalló “Se la habían robado, no estaba. Desapareció. Para los que son de Venezuela, quiero que sepan que este personaje es de Catia. No lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo; lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica. Lo más insólito del universo».

Ante ésta situación asombrosa para ellos en Tokio, Alviarez contó que “El chalequeo es grande”.

Asimismo, Dhers contó también que notificaron al Comité Olímpico de Venezuela (COV), que está tratando de rastrear la bicicleta que le robaron a Edy Alviarez, para recuperarla.

Respecto a lo sucedido, ambos ciclistas suponen que, como había varias bicicletas estacionadas fuera del comedor; personas que pasaron por alló, creyeron que era para uso público.

Al tiempo afirmó, que “lo más seguro es que aparezca. Hay cámaras en todas partes».

Con información: ACN/El Nacional/Redes/Foto: Cortesía

