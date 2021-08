Robeilys Peinado asegura su puesto en la final de garrocha (+ vídeo)

Compartir





















Robeilys Peinado clasificó a la final del salto con garrocha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con el tercer mejor registro de la prueba en el estadio olímpico nipón; que deja la mesa servida para disputar las medallas el jueves 5 de agosto (6:20 am, hora venezolana).

La segunda semana de los juegos no podía comenzar mejor; primero cerró con la plata de Daniel Dhers en el ciclismo BMX y dorada de Yulima Rojas en atletismo; para arrancar con un diploma olímpico en las pesas con Naryuy Pérez y luego con la garrocha de Robeiley Peinado.

Hace cinco años, con apenas 17 años, la caraqueña Peinado llegó a Río de Jainero en lo que sería su primera presentación unversal; pero una lesión a solo nada de competir, la sacó de ese sueño; ahora con 23 consigue debutar con el mejor tercer registro de su serie de 4,55 metros y el séptimo mejor de las competidoras, buen augurio para la finalísima del jueves.

Serán 12 de las atletas que irán por las tres medallas, con Peinado que realizó dos saltos, el primeros en 4.40 metros y luego hizo la marca de los 4.55 metros.

Fue una prueba que tuvo un interrupción por lluvia, cuando la criolla había saltado los 4.40 metros, para luego regresar al ruedo y pasar la vara en los 4.55, suficiente para decir presente a su primera final olímpica.

La prueba terminó con el mismo registro para todas las competidoras; por el mal tiempo, pero la venezolana ahora tendrá que concentrarse para el jueves 5 de agosto en busca de otra presea en el atletismo de la cita nipona, donde Venezuela ya suma cuatro metales, su máxima producción histórica en la cita universal.

Con grandes posibilidades

“Ruby en la final, hoy fue una clasificación diferente porque hubo mucha lluvia y eso llevó a que hubiera algunos cambios en las competencias”, aseveró Vyacheslav Kalinichenko, entrenador de la criolla, quien manifestó además que algunas de las favoritas a conquistar el podio como la norteamericana Sandi Morris, quedaron fuera.

Morris además de presentar una contractura muscular, terminó partiendo su garrocha, por lo que no pudo seguir en competencia ya que logró un registro de apenas 4,40.

Kalinichenko aseguró además que Peinado tiene posibilidades de lograr un lugar en el podio. Está seguro que la criolla dará lo mejor de sí para brindar esa satisfacción al país.

Lo está procesando…

“Todavía lo estoy procesando”, Robeilys por las redes sociales, tras acceder a la final de la garrocha; en otro, mostrando sus únas pintadas con los colores de la bandera nacional escribió «nos vamos a la final».

ACN/MAS/Agencias

