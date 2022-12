Roberto Antonio realiza homenaje a Leo Dan

Compartir

Roberto Antonio coincidió en Miami con su amigo Rodolfo Luciani, quien le propone que grabara una canción de Leo Dan.

“El primer tema que hicimos en estudio fue ‘Esa pared’. Sin perder el romanticismo logramos fusionar el merengue con el mariachi, el merengue con el pop y con la balada”, señala el artista acerca de su nuevo álbum “Homenaje a Leo Dan”.

Contó con la producción musical Moisés Sánchez.

Junto a este músico dominicano, ganador del Latin Grammy, logran un sonido nuevo, tomando la fusión como elemento clave, al mezclar las bases de dembow con un mariachi muy elegante.

Incluye once canciones, entre las que destaca ‘Mary es mi amor’, dueto que realizó junto a la leyenda de la música romántica, Leo Dan.

“Trabajamos durante cuatro horas la grabación de ese tema. Lo hicimos en Miami y es impresionante la buena energía que tiene este artista, con más de 80 años de edad”, destaca Roberto Antonio. El resto del repertorio fue grabado en República Dominicana

“Hemos querido mantener la esencia de cada uno de sus temas, pero con sonido muy contemporáneo. El repertorio de Leo Dan sigue vigente hasta en las nuevas generaciones”, señala el Rey del tecnomerengue.

El primer sencillo promocional fue ‘Esa pared’.

El videoclip fue rodado en la ciudad de Santiago de Los Caballeros, al norte de República Dominicana y dirigido por Wellington Ulerio.

El artista venezolano estuvo acompañado del mariachi Emanuel Internacional

Actualmente promociona ‘Te he prometido’.

“Este es mi primer álbum tributo a un artista. Quisiera realizar una serie de producciones en homenaje a intérpretes o compositores de décadas atrás, llamada ‘Por fin las puedo bailar’, con letras muy hermosas dedicadas al amor, pero en ritmos bailables”.

El álbum de Roberto Antonio, “Homenaje a Leo Dan”, está disponible en las plataformas digitales

Spotify, Deezer, Apple Music, Claro Música y YouTube Music. A través de la cuenta Instagram @robertoantoniomusic , el artista mantiene contacto constante con sus seguidores.

1.Esa pared (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)



2.Como te extraño mi amor (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

3.Fanny (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

4.Mary es mi amor (a dúo con Leo Dan) (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

5.Te he prometido (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)



6.Como poder saber si te amo (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

7.Con nadie me compares (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

8.Pídeme la Luna (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

9.Yo sé que no es feliz (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

10.Pareces una nena (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

11.Celia (Compositor: Leopoldo Dante Tevez)

