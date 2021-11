Roberto Vernet: Carabobo está destruido y debemos recuperarlo

Compartir





















Recuperar todo el estado Carabobo es el principal objetivo del candidato por el partido Movimiento Integridad Nacional, Roberto Vernet, quien destacó que la entidad está destruida de punta a punta, pues en los últimos ocho años no se ha construido nada.

«Lo único que se ha hecho en los últimos cuatro años es pintar e iluminar por donde pasa la reina», indicó el dirigente político la tarde de este jueves en entrevista con la periodista Tibisay Romero en Unión Radio.

Para Vernet es prioridad rescatar la red de ambulatorios, los hospitales, la red de salud en general; restablecer las autopistas, las carreteras que están destrozadas, lo que hacen en la Autopista Regional del Centro (ARC) es una imitación de lo que se logró anteriormente con Invial.

En cuanto a la situación de salud aseguró que no se trata sólo de insumos, también de infraestructura, pues no es posible que a una mujer embarazada se le exija llevar un kit de salud para atender su parto que vale más de cien dólares y no tiene cómo pagarlo.

«Si llegaron cinco mil guantes, para que se cancelen al proveedor, que este comité de usuarios apruebe la llegada y después, cuando los guantes salgan de los depósitos también sea avalado; eso permitiría que los hospitales y ambulatorios de nuestra entidad funcionen correctamente», explicó.

Vernet aseguró que sus objetivos son recuperar la distribución del agua y atender la salud de los carabobeños. Por lo que planteó crear comités de usuarios conformados por los mismos integrantes de la comunidad para avalar el ingreso de los insumos a los centros de salud.

La crisis del agua y los pozos abandonados

El dirigente de MIN Unidad hizo especial énfasis en la crisis del agua en Carabobo que afecta a cientos de familias, recordó que durante su gestión como funcionario público construyeron mil pozos de agua pero ahora no funcionan debido a que dejaron de hacerles mantenimiento. «Por esa razón ahora vemos a hombres y mujeres cargando tobos de agua», indicó.

Al llegar a la Gobernación de Carabobo, otro de sus objetivos es recuperar los pozos con mantenimiento profundo, y de esta manera se estaría recuperando un 70% la capacidad de suministro de agua.

El presupuesto de Carabobo debe ser restablecido

Roberto Vernet, explicó por otra parte que según la Constitución Nacional, el 20% del presupuesto nacional va a los estados y municipios de Venezuela. En el caso de Carabobo le corresponde aproximadamente el 9%; con el ingreso petrolero le tocarían entre 140 y 150 millones de dólares al año que no se los están entregando.

«Eso no es solo suficiente para recuperar la entidad, sino para pagarle a maestros, policías, bomberos, trabajadores públicos en general; sueldos dignos, con seguros y condiciones adecuadas», agregó.

De igual manera manifestó que se debe promulgar la Ley de Hacienda Pública Estadal, la cual permitiría cobrar impuestos, que actualmente se están yendo directamente a Caracas y no llega nada después de vuelta a los estados. Y en el caso de Carabobo, se debe cumplir con la Constitución que dice claramente que los puertos, aeropuertos, así como carreteras y autopistas son competencia exclusiva de las gobernaciones.

Además hizo referencia a la situación de la educación en la entidad central. Pues se debe resolver el gravísimo problema de los sueldos miserables de los maestros, quienes muchas veces no tienen cómo pagar un pasaje del transporte público.

«Los policías de Carabobo también pasan penurias, al tener que pagar ellos mismos las balas que usan, los uniformes, la gasolina de las patrullas, como si se tratara de una microempresa; los policías deben ser bien pagados, pero también debemos filtrar las instituciones, deben ser verdaderos servidores públicos», concluyó.

ACN/ Nota de Prensa

No dejes de leer: Scarano desarrolló mesa de trabajo con sectores económicos e industriales

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN