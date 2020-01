Robot examina paciente aislado de Coronavirus en EE.UU

Aislado paciente de Coronavirus en Estado Unidos examinado con robots.

El primer caso de coronavirus en Estados Unidos está siendo tratado en el Providence Regional Medical Center, en la localidad de Everett, en el estado de Washington.

El paciente es un hombre de unos 30 años que se encuentra bajo observación.

El doctor George Díaz, jefe del programa de enfermedades infecciosas de ese centro médico, nos comenta cuál es la situación del paciente y cómo están trabajando para contener el contagio del virus.

El paciente está en condiciones estables y esperan información de hospitales chinos (CDC) para recabar información y que el robot que lo trata pueda procesar.

No podrá abandonar el estado de aislamiento hasta el robot determine que su situación es de total cura. Médicos especialistas y enfermeras entrenadas vigilan su evolución. Está en su cuarto y no puede salir.

Cuarentena en China

En cuarentena ciudades chinas por veloz propagación del Coronavirus

El Coronavirus chino se propaga a una velocidad asombrosa. La enfermedad, que puede transmitirse de persona a persona, ya traspasó las fronteras de China al confirmase contagios en Japón, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos, Singapur y Vietnam. Mientras tanto científicos publican la primera imagen del nuevo Coronavirus 2019-nCoV.

Publicada primera imagen del Coronavirus

El Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Virales de China publicó la primera imagen del nuevo coronavirus 2019-nCoV que ha provocado un brote de neumonía en el país asiático.

Los síntomas de la enfermedad son similares a los de un resfriado y pueden incluir fiebre, tos y disnea (dificultad para respirar).

Situación mundial del avance del Coronavirus

El brote del coronavirus que causa lo que se conoce ya como «neumonía de Wuhan» se originó en China, y EE.UU. investiga un segundo posible caso de coronavirus.

Aunque no se ha realizado un diagnóstico definitivo del paciente, se están siguiendo «todos los protocolos de control de infecciones».

«Estábamos preparados», asegura el doctor que diagnosticó al primer paciente con coronavirus en EEUU

La persona infectada, cuya identidad no se ha revelado, se encuentra en la ciudad de Everett, Washington, y es un hombre de unos 30 años de edad.

Al menos 12 pacientes están siendo examinados en Estados Unidos bajo sospecha de que podrían haber sido contagiados con el coronavirus procedente de Wuhan, China.

Investigan posible caso de coronavirus en el área de Houston. El paciente llegó de Wuhan y lo trata el Departamento de Salud del condado Brazos, al noroeste de Houston.

Confirman que el virus de Wuhan salió de Asia y llegó a América

El virus de Wuhan salió del continente asiático y acaba de llegar a América. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de infectocontagiosas. Hombre de Wash diagnosticado, es hombre del área de Seattle que se convirtió en el primer paciente estadounidense confirmado con el misterioso coronavirus de Wuhan, …

Nueva York en alerta tras la detección del primer caso del virus Wuhan en EE.UU.

El Departamento de Salud de Nueva York está en alerta y ha puesto en marcha su plan de contingencia en la ciudad tras haberse detectado en Seattle.

Trump sobre el coronavirus en EEUU: “Está totalmente bajo control”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que su país tiene el coronavirus —también conocido como neumonía de Wuhan— bajo control. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reporta primer caso. Un paciente en el estado de Washington ha sido diagnosticado con el virus de Wuhan, un coronavirus, en el primer caso confirmado de este tipo de neumonía.

Los CDC ampliarán las pruebas de salud en todos los aeropuerto norteamericanos, ya que se confirmó que EEUU posee un primer caso del nuevo coronavirus, mientras la OPS insta a tomar precaución en América Latina por coronavirus

El ente convocó “a los Estados Miembros a fortalecer las actividades de vigilancia para detectar pacientes con enfermedad respiratoria aguda.

El número de personas ya infectadas por el misterioso virus que emergió en China es mucho mayor de lo que sugieren las cifras oficiales, según declararon.

Sanidad descarta los dos posibles casos en España

