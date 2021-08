¿Volverá a competir? Roger Federer se someterá a una cirugía de rodilla

Compartir





















Roger Federer anunció este domingo en un video publicado en Instagram que se someterá a una operación de rodilla, lo que le alejará «numerosos meses» de las pistas y deja planear la hipótesis de una retirada.

«Para sentirme mejor necesito operarme», lo que implica una ausencia de «numerosos meses», declaró el suizo de 40 años, quien no juega desde Wimbledon, y quien se perdió los Juegos de Tokio y se perderá el US Open.







Este nuevo paso por el quirófano podría significar un punto clave en el planteamiento de retirada de un Roger Federer que, como él mismo admite, cada vez tarda más en recuperarse y peores sensaciones tiene en la pista. “Si antes tenía una espalda bloqueada, dos días y todo volvía a estar bien. Hoy pueden ser dos semanas. Tienes que tener más paciencia con el dolor, contigo mismo, con la vuelta a las pistas. Al mismo tiempo, recuerdas con alegría lo conseguido. Solías dar por sentadas las victorias en torneos, hoy sabes todo lo que hay detrás de ellas”, confiesa Federer.

El suizo no estará en el US Open ni en las Nitto ATP Finals de Turín, en lo que está siendo claramente uno de sus peores años como profesional si no el peor de toda su carrera. Sólo ha jugado un total de 13 partidos, sumando nueve victorias y cuatro derrotas.

