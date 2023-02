Rosangelica Monasterios regresa a la televisión con el programa «Mujerones»

Compartir

La modelo y animadora es una de las moderadoras de televisión más y en este 2023 se une al equipo de Canal i con la conducción del programa «Mujerones».

Este programa será transmitido todos los viernes a las 8:00 de la noche para que todo el público pueda conectarse con las situaciones del día a día de la mujer.

«Un programa que me reta y donde no me dará miedo expresar mis ideas, responder preguntas incómodas y tener conversaciones adultas con mujeres inteligentes, es lo que realmente van a disfrutar en este nuevo programa», expresó Rosangélica que estará acompañada por Russi Colina y Andrógena.

Sin duda, Monasterio conecta con cada uno de sus seguidores por ser una mujer que acompaña a cientos de emprendedores y está dispuesta a apoyarlos con ideas y guiarlos para que caminen al lado del éxito.

A través de su página web, la pueden contactar directamente y sin intermediarios.

Actualmente, Rosangélica cuenta con un proyecto, como lo es la Revista Digital «Ross Magazine», donde su primera edición se publicó el pasado 01 de febrero ofreciendo un contenido y entretenimiento de alta calidad a todos sus lectores, encontrando gran variedad de temas, moda, estilo de vida y últimas tendencias; ademas de contar con su propia tienda de ropa «Ross Store», que tiene prendas para damas con un estilo único y diferente, también con una línea de agendas «Energy Flow», donde les entrega toda la energía del éxito para que quienes la adquieran mantengan la buena vibra.

Para conocer más de Rosangelica Monasterios y de todos sus proyectos, no duden en seguirla a través de @rossmonasterios en Instagram y visitar su página web www.RossMonasterios.com

Nota de prensa

No dejes de leer

Trabajadores del Rectorado UC disfrutaron del recital a “Corazón Abierto”

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN