Rosneft pierde $3.5 billones por sanciones de EE.UU.

Debido a las sanciones impuestas este martes por EE.UU., la empresa petrolera rusa Rosneft recibió pérdidas mil millonarias, que estarían por el orden de los $3.5 billones.

Es este sentido, el representante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, describió las inmensas pérdidas económicas por Rosneft, por su apoyo logístico y económico al gobierno de Nicolás Maduro.

Paparoni señaló lo siguiente: «A colaboradores de Maduro, veanse en este espejo: Hace 2 horas Rosneft valía $77,6 billones. Después de sanciones sus acciones cayeron. La cuenta es sencilla: 77,6(valor)*4,5%(la caída)= 3,492 billones. La dictadura le costó a Rosneft $3.500 millones 2 horas. El crimen no paga».

Por su parte, la periodista de Bloomberg, Helen Robertson, publicó un tuit describiendo el escenario económico de la empresa petrolera rusa, ante las sanciones impuestas desde Washington.

«Las acciones de Rosneft se desplomaron cuando Estados Unidos sancionó a una unidad comercial de la petrolera rusa por mantener lazos con el gobierno de Nicolás Maduro y la empresa petrolera estatal PDVSA», tuiteó Robertson.

