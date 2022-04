Rotary Altamira Metropolitano da una mano amiga a la “Casa Hogar El Conde”

Cabe destacar que el Rotary Altamira Metropolitano “tiene actualmente en práctica el proyecto `Impulsa Tu Talento`, el cual está dirigido a capacitar de forma básica a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de tener los estudios fundamentales o tecnológicos por sus propios medios. En este programa también brindamos información relacionada a la imagen corporativa necesaria para que estas personas puedan insertarse con éxito al mercado laboral”, comenta Maria Eugenia Crespo, Miembro Activa del Rotary, agregando que “uno de los objetivos principales que tenemos es el impactar a cada uno de sus participantes y, en consecuencia, a su grupo familiar; ya que a mejor preparación, mejor oportunidad de empleo y mejor calidad de vida para estos y su entorno”, concluye.

Y para amenizar la tarde, el Trío Musical “Hermanos Marea” y la destacada agrupación “Los de Lejos”, se encargaron de poner a bailar y disfrutar no sólo a los integrantes de la Casa Hogar y a su equipo de trabajo; sino también a los representantes del Rotary Altamira Metropolitano , entre quienes se encontraban: Carmen Julia Quintana, Ricardo Severin, Baudilio Crespo, Maria Eugenia Crespo, y Massiel Moros Rosales.

La ocasión fue propicia para tender una mano amiga y aportar alimentos no perecederos; y asimismo, para brindar momentos de alegría y atenciones a estos abuelitos que tanta dedicación y cuidados necesitan, por lo cual también se hizo presente el equipo de la reconocida marca de hamburguesas Mr. Patty , para hacer su respectivo aporte, en este caso, con deliciosos almuerzos que fueron degustados por todos los presentes.