Odor dio jonrón del gane y Senzatela sumó noveno lauro (+ vídeos)

Rougned Odor disparó jonrón con dos compañeros a bordo que a la postre le dieron la victoria a Rangers de Texas sobre Rays de Tampa Bay 10-9, que además frenó en seis las derrotas ante el club floridano.

Lo malo para el equipó de las Rayas es que vio como se le acercó a medio juego al primer Comodín del Viejo Circuito Atléticos de Oakland que se impuso a Astros de Houston.

Tampa venía de una buen momento, con 11 triunfos en los 12 últimos encuentros y esta zancadilla también le favoreció a Indios de Cleveland que se les poso a un juego.

El infielder Rougned Odor disparó el 25° bambinazos, cuando vino en el séptimo para desaparecerla con dos compañeros a bordo y esta vez se la vio como un melón al relevista Nick Anderson para voltear la pizarra 10-8.

Cabe destacar que los texanos marcaron un rally de siete anotaciones en el primer acto, para empatar una marca del club que sumaba ya 13 campañas.

El cotejo estuvo se complicó un poco, cuando vino a la lomita el dominicano José Leclerc, quien salvó su duodécimo encuentro en 16 intentos, pero antes pasó un susto con el batazo de cuatro esquinas del surcoreano Ji-Man-Choi.

Por Rays, el quisqueyano Willy Adames de 3-1, anotada; el cubano Guillermo Heredia de 2-1, anotada.

Por Rangers, los nativos ; Rougned Odor de 4-1, jonrón (25), anotada, tres impulsadas (78); Elvis Andrus de 5-2, anotada, remolcada (64). Los dominicanos Nomar Mazara de 4-1, anotada, remolcada; Danny Santana de 3-1, dos anotadas y par de remolcada; Ronald Guzmán de 3-1, anotada.

Por su parte, el criollo Antonio Senzatela sumó su noveno triunfo, esta vez al dominar a Cardenales de San Luis seis actos y Rockies de Colorado venció 2-1.

El diestro trabajó 6.0 entradas, aceptó cuatro petardos, una rayita, concedió un boleto y abanicó a cuatro y su foja está en nueve victorias y 10 reveces.

Por Cardenales, el criollo José «Cafecito» Martínez no tuvo suerte en un turno con el madero.

