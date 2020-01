Rudy Barbier embaló y lidera Vuelta Internacional a San Juan (+ vídeo)

El exjugador superestrella de la NBA, Kobe Bryant (41), quien ganó cinco campeonatos con Los Lakers y fue considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, falleció este domingo en un accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles, junto a 8 personas mas que viajaban a bordo del aparato, Según informaron las autoridades locales. No hubo sobrevivientes en el accidente.

Varios de los principales medios de comunicación norteamericanos informaron que su hija Gianna también estaba a bordo.

Un compañero del equipo de baloncesto de la hija de Bryant, un padre del compañero de equipo y el piloto también fallecieron, informó la cadena NBC News.

«Este es un momento que nos deja luchando por encontrar palabras que expresen la magnitud de la conmoción y la tristeza que todos sentimos en este momento, y mantengo a toda la familia de Kobe en mis oraciones en este momento de dolor inimaginable», dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, en un comunicado.

En San Antonio, los Toronto Raptors y los San Antonio Spurs presentaron sus respetos al permitir que el reloj de 24 segundos expire en cada una de sus primeras posesiones. Bryant usó el número 24 durante gran parte de su carrera en la NBA.

«No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando por esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y mi hermano @kobebryant. Te amo y te extrañarán», tuiteó Shaquille O’Neal, excompañero de equipo de Bryant en los Lakers.

“Mis condolencias están con la familia Bryant y las familias de los otros pasajeros a bordo. Estoy destruido ahora mismo», agregó.

“La mayoría de la gente recordará a Kobe como el atleta magnífico que inspiró a toda una generación de jugadores de baloncesto. Pero siempre lo recordaré como un hombre que era mucho más que un atleta ”, dijo en Twitter Kareem Abdul-Jabbar, el líder anotador de la NBA de todos los tiempos.

Breaking News: Kobe Bryant and his daughter Gianna died in a helicopter crash in California, the NBA confirmed, according to 2 people familiar with a document sent to all teams and league employees.

This is a developing story. Follow live updates: https://t.co/tBGPTCKI05

— The New York Times (@nytimes) January 26, 2020