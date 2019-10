Rusia despliega sus tropas en la frontera norte de Siria

Rusia ha comenzado a realizar el despliegue de tropas al norte de Siria, en la frontera con Turquía, como parte del acuerdo para eliminar a las tropas kurdas.

Las unidades ya han entrado en las dos ciudades fronterizas clave de Kobane y Manbij.

Según el acuerdo realizado entre Rusia y Turquía, los combatientes kurdos recibieron 150 horas desde el mediodía del miércoles para retroceder 30 km (18 millas) a lo largo de la frontera.

Las tropas turcas continuarán controlando un área que tomaron durante una ofensiva reciente contra los combatientes kurdos, considerados por Turquía como terroristas.

Parte del plan de Turquía también es crear una «zona segura» a lo largo de la frontera que albergará a unos dos millones de refugiados sirios en esa área.

La ofensiva turca comenzó después de que Estados Unidos anunciara una retirada repentina e inesperada de sus tropas del norte de Siria.

Las tropas estadounidenses habían estado apoyando a los combatientes kurdos; que han sido aliados en la lucha contra el grupo del Estado Islámico (ISIS) en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el miércoles que la situación en la zona fronteriza había sido un «gran éxito»; y dijo que hablaría en detalle más tarde.

El acuerdo fue negociado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el ruso Vladimir Putin; luego de largas conversaciones en la ciudad rusa de Sochi, en el Mar Negro,respecto al despliegue de las tropas.

Se acordó que las fuerzas rusas y sirias supervisarían el retroceso kurdo en un área desde el río Éufrates; justo al este de Manbij hasta la frontera iraquí en el este.

El miércoles, el ministerio de defensa de Rusia dijo que sus fuerzas cruzaron el Éufrates al mediodía (09:00 GMT) y «avanzaron hacia la frontera sirio-turca».

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019