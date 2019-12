El Ministerio de la Defensa de Rusia mostró un video sobre su preparación para la guerra. Un ‘duelo’ aéreo se llevó a cabo en el cielo sobre la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia. Sus protagonistas fueron los pilotos de los cazas interceptores MiG-31BM.

DEFENSA: Rusia muestra que está preparada para la guerra

En el enfrentamiento simulado, las aeronaves ejecutaron maniobras de combate y complejas acrobacias aéreas, como el tonel, en la cual los pilotos realizan una rotación de 360º sobre su eje longitudinal. Los cazas también volaron en acentuados ángulos y a diferentes altitudes para ponerse en las posiciones más favorables para el uso de armas.

Los pilotos han podido mejorar durante el ejercicio su capacidad de resistir a esfuerzos prolongados al realizar giros a las velocidades máximas soportadas por el avión.

Estas maniobras son una de las muchas fases de la preparación de los militares para el combate aéreo moderno, destacó Zvezda tras publicar el vídeo.

Esta ha sido la primera vez que estos cazas modernizados han participado en un duelo aéreo.

