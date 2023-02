Rusia suspendió participación en Tratado de Reducción de Armas Estratégicas

Al menos 13 personas resultaron heridas, algunas de ellas en estado crítico, tras una explosión en una fábrica de metal Bedford (Ohio), que se produjo la tarde de este lunes.

Según datos proporcionados por el capitán Brian DiRocco del departamento de bomberos de Oakwood Village, trasladaron a trece personas a hospitales locales y al menos dos de ellas se encuentran en estado crítico por quemaduras.

La explosión sucedió en una fábrica de aleaciones de metal perteneciente a la empresa I. Schumann and Co., que tras lo ocurrido publicó un comunicado en el que explica que todavía es “desconocido” el origen del incidente, que también ha provocado “daños significativos a las instalaciones”.

“Trabajaremos junto a los investigadores en la búsqueda de respuestas”, apuntó la compañía, que aseguró que los esfuerzos ahora “se centran en apoyar a los socorristas que acudieron rápidamente a la escena para ayudar a nuestros empleados”.

Trascendió que, la explosión y el posterior incendio, ocurrieron alrededor de las 15.00 del lunes (20.00 GMT) y tras el suceso varios departamentos de bomberos acudieron a la zona para sofocar el fuego, que estaba extinguido dos horas después.

Así mismo a través de las redes sociales se han publicado varios videos que muestran una gran nube de humo que sale de la fábrica.

“Following an unknown incident, crews were sent to the 22500 block on Alexander Road around 2:30 p.m. where I. Schumann & Co., which produces copper alloys, is located.”

