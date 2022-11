Russell gana el GP de Brasil y logra su primera victoria en la F1

El piloto británico de Mercedes George Russell ganó este domingo el GP de Brasil y conquista su primera victoria en el Mundial de F1.

Russell encabezó la carrera en el circuito de Interlagos en Sao Paulo; por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton y del español Carlos Sainz (Ferrari), quien acabo tercero y firmó su decimoquinto podio en la categoría reina.

Por su parte, el otro español, Fernando Alonso (Alpine), completó otra gran actuación y acabó quinto, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Mientras que Max Verstappen (Red Bull) quedó de sexto este domingo, por delante de su compañero mexicano Sergio Pérez; al que ‘Mad Max’ no dejó pasar en los últimos metros por órdenes de su equipo.

He won the Sprint on Saturday, and on Sunday he went the distance! Your newest Grand Prix winner, Mr @GeorgeRussell63!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/97SGdUOXig

— Formula 1 (@F1) November 13, 2022