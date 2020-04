Rafael Lacava activa “Ruta del Riñón” en Carabobo

View this post on Instagram

Anunció formalmente q estamos activando la ruta del riñón para los pacientes renales q requieren diálisis para poder vivir. Esta ruta es totalmente gratuita con comodidades como Aire Acondicionado y Butacas Ergonómicas. A cada paciente se le buscará en su casa y se le dejará nuevamente en sus hogares una vez culminado él procedimiento de diálisis. Aquí nadie se rinde. Q viva Carabobo por siempre 🦇🦇🦇