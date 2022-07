Rybakina conquista Wimbledon y Kyrgios buscará destronar a «Nole» (+ vídeo)

Rybakina se tituló en Wimbledon. Es la número 23 del ranking. Desde que comenzó la clasificación informática de la WTA en 1975, sólo una mujer con un puesto inferior al de Rybakina ha ganado en Londres: Venus Williams en 2007, con el número 31; aunque anteriormente había sido la número 1 y ya había ganado tres de los cinco trofeos de su carrera en el All England Club.

Este fue el primer partido por el título femenino desde 1962 en el All England Club entre dos jugadoras que debutaban en una final importante.

El cambio ha sido un tema de conversación durante Wimbledon, ya que The All England Club prohibió a todos los jugadores que representan a Rusia o Bielorrusia entrar en el torneo debido a la guerra en Ucrania.

Mañana cierra el tercer grand slam del año, cuando Nick Kyrgios se cite al seis veces ganador de Wimbledon, cuatro en forma consecutiva y que ha disputado ochos finales, el serbio Novak Djokovic.

Kyrgios decía al inicio de la gira de hierba que en esta superficie está entre los cinco mejores del mundo. Fanfarronería, chulería. Palabras de un hombre acostumbrado a vivir en la polémica y al que nadie parecía tomarse en serio. Hasta que las dos mejores semanas de su carrera deportiva le han colocado en una final ante «Nole».

Cuesta creerlo, pero este domingo Nick Kyrgios entrará en la pista central de Wimbledon para disputar la primera final de Grand Slam de su carrera. Qué ocurrirá a continuación es un misterio. ¿Saldrá con una gorra roja, rompiendo el código de vestimenta?, ¿montará algún circo en el partido?, ¿se enfrentará a Djokovic?, ¿rozará la descalificación?

La incógnita es qué hará en la final. Si optará por confiar en su tenis o por descentrar a Djokovic; o al menos intentarlo, con sus batallas con los jueces y consigo mismo.

Puede que ninguna de las dos le funcione, porque enfrente tendrá a un hombre que ha ganado en seis ocasiones aquí y que acumula 27 triunfos seguidos en estas pistas; está a un partido de sumar su cuarto título seguido, algo que, en la Era Abierta, solo han conseguido Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer.

Djokovic, tras un torneo irregular, está de vuelta en su octava final en Wimbledon. Solo perdió la de 2013 contra Andy Murray; el serbio se ha dejado cinco sets por el camino, tres de ellos ante rivales muy inferiores a él y dos en la remontada ante Jannik Sinner, al que le levantó un 2-0 en contra.

A acercarse a Nadal

No se ha visto al Djokovic más preciso ni más hambriento; pero no le ha hecho falta mostrar su mejor versión para disputar una final en la que es favorito y en la que tiene toda la presión por cercar a Rafa Nadal, que le aventaja en dos Grand Slams.

Además, existe la posibilidad de que este sea el último ‘major’ de la temporada para él; ya que, por su decisión de no vacunarse y si las reglas de entrada a Estados Unidos no cambian, no podrá jugar en Nueva York.

Esta es su oportunidad para poner el 21 en su marcador y despegarse definitivamente de Roger Federer, que quedará como el tercero en la carrera; se quedará, eso sí, a un título de los ocho de Federer en Wimbledon y a dos del récord de Martina Navratilova.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Altuve y Contreras también serán titulares en Juego de Estrellas (+ video)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN