MP ordena captura del periodista Fernando Petrocelli por «violencia simbólica»

El fiscal general Tarek William Saab ordena captura de Fernando Petrocelli; por un comentario que colgó en Twitter el periodista deportivo sobre la esposa del futbolista argentino Lionel Messi.

William Saab designó un fiscal para tramitar la aprehensión del periodista y comentarista, al considerar que promovió «violencia simbólica» al referirse a Antonella Roccuzzo, esposa de Messi; quien se encuentra en Caracas para el partido de las eliminatorias sudamericanas de La Vinotinto y Argentina, pautado para este jueves 2 de septiembre en el Estadio Olímpico de la UCV.

Saab ordena captura de Fernando Petrocelli

“Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI”, escribió el alto funcionario en redes sociales.

Periodista pidió disculpas

El periodista Fernando Petrocelli se disculpó por el comentario, no solo para con la esposa de Messi, también para las mujeres, que por alguna razón se hayan sentido ofensidas.

«Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”; subrayó.

A favor y contra

Por las redes sociales tuvo sus defensores (a) y detractores (a) por el tuit que se posecionó entre las primeras en la red social; aunque todos concidieron que no debió referirse de ese manera hacia la esposa del «10» argentino.