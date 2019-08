El más sabroso helado de vainilla

Una mujer australiana con cáncer terminal, se ha convertido en la primera persona en terminar su vida bajo las nuevas leyes de muerte asistida, según informó a organización benéfica: Go Gentle.

Kerry Robertson, de 61 años, murió en un hogar de ancianos en el estado de Victoria conforme a sus deseos.

Se le concedió permiso para usar la controvertida legislación, que existe solo en Victoria pero se está considerando en otros estados australianos, después de un proceso de aprobación de 26 días.

Kerry Robertson, 61, named as 1st Victorian to access #assisteddying law. “She was so peaceful and surrounded by love. It was the way she wanted to leave this world.” #VADhttps://t.co/B46DrdYhVf

— Go Gentle Australia (@gogentle_aus) August 4, 2019