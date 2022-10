Así sacaron al expresidente Hu Jintao del Congreso del del Partido Comunista de China (+Vídeo)

Un momento incómodo vivió este sábado el expresidente de China, Hu Jintao, luego de que fuera sacado a la fuerza de la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista.

En un vídeo que se viralizó en cuestión de minutos en las redes sociales, se observa a Hu de 79 años de edad; sentado en una posición destacada en la mesa principal del Gran Salón del Pueblo en Beijing.

El expresidente, se encontraba justo al lado de su sucesor, el actual líder Xi Jinping; cuando un miembro del personal se le acercó.

Todavía en su silla, Hu parece hablar brevemente con el hombre; mientras que el tercer líder más importante de China, Li Zhanshu, quien estaba sentado a su otro lado, tenía su mano en la silla detrás de la espalda de Hu.

Luego, Hu parece ser levantado por el miembro del personal, que lo había tomado del brazo, mientras que Kong Shaoxun; jefe de la secretaría del partido, se acercaba. El expresidente habló brevemente con los dos hombres mientras se mostraba reacio a irse.

Finalmente, es escoltado por los dos hombres desde su asiento, con uno de ellos sosteniéndolo del brazo; mientras otros miembros del grupo sentados detrás de la mesa principal observaban la situación.

Hu Jintao, the former Chinese leader, was unexpectedly escorted out of the Communist Party congress without explanation. He appeared to pause to speak to President Xi Jinping before leaving. https://t.co/cVxjhC4DEr pic.twitter.com/0TQ3b7frU9

