Salario de 120 dólares con el Plan País asoma Guaidó

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó afirma que; “Podemos llevar el salario a 120 dólares con el Plan País en un corto plazo.”

…Y aun así no sería suficiente; la gente (asamblea de educadores) ha pedido entre 500 y 600 dólares

El planteamiento, promesa o plan económico; se produjo durante la sesión de la Asamblea Nacional; este miércoles en un anfiteatro en las afueras en El Hatillo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó aseguró que con el Plan País; podría llevar a cabo un incremento del salario mínimo hasta los 120 dólares.

Las tareas pendientes, dignificar a educadores y comida para los niños

“Mientras hoy nuestros maestros siguen sin un salario digno; mientras nuestros niños no consiguen comida en los comedores escolares, será más la tarea pendiente. Podemos llevar el salario a 120 dólares en el corto plazo, y aun así no sería suficiente; han pedido entre 500 y 600”, manifestó Guaidó.

Es importante mencionar, que el primer incremento del salario mínimo de 2020 quedó estipulado en 250.000 bolívares, mientras que la cesta de alimentación se fijó en Bs. 200.000. Esto representa un ingreso mínimo total de 450.000 bolívares, según Gaceta Oficial N° 6.502 de fecha 9 de enero.

Leocenis pescando en rio revuelto

Juan Carlos López entrevistó a Leocenis García, coordinador del movimiento Prociudadanos de Venezuela. García habló de los encuentros con mandatarios internacionales y dice que ni toda la oposición apoya a Guaidó ni todos los oficialistas a Maduro, y que la clave para quitar del poder a Maduro es llegar a un consenso en esa disidencia entre la oposición y los oficialistas que no apoyan al presidente de Venezuela.

Los 5 mil dólares de Maduro

El presidente Nicolás Maduro asegura que los emigrantes venezolanos salen del país llenos de dólares, se llevan por lo mínimo 5 mil dólares, dijo en cadena de radio y televisión y lo publicó Noticias Caracol.

Los migrantes responden con creces

“¿Cómo va a decir eso ese loco?”, dicen los migrantes, quienes afirman que salen con apenas 30.000 bolívares (cerca de 3.000 pesos).

