Salma Hayek muestra su exuberante cuerpo en bikini a sus 53 años

La venezolana, Linda Briceño, primera mujer en ganar el Grammy Latino como Mejor Productora; cantará este sábado 31 de agosto en New York con el cantante español, Alejandro Sanz.

Un año después de convertirse en la primera mujer en ganar el Grammy Latino como Mejor Productora; la también compositora y trompetista caraqueña, recibió una invitación para cantar con el intérprete de Corazón Partío en el Madison Square Garden.

Briceño no conoce personalmente al español. Sin embargo, desde hace un tiempo se siguen en redes sociales y se comentan las publicaciones. “Subí un post normal, como cosa mía, con cinco aspectos sobre mí. Uno de ellos era sobre mi emoción por haber comprado las entradas para el concierto de Alejandro en Nueva York”, dijo.

Lo que no se esperaba la venezolana, era que Sanz respondió a su post con una invitación para cantar con él. Briceño no lo leyó en el momento, sino diez horas después. Uno de los músicos del español, amigo de la cantante, la sorprendió con la noticia. “Me preguntó si había visto el comentario y por qué no le respondía. Yo no sabía nada”, indicó.

“Cuando lo vi, lloré, grité, corrí por toda la casa y grabé mi canción favorita de él. Le respondí y le dije que sí”, contó Briceño; quien también disfrutó los comentarios de sus seguidores que pedían que aceptara la invitación.

«Casualidad del universo»

Para la venezolana, la petición de Sanz fue una “casualidad del universo”, un milagro, algo que pasa una sola vez en la vida. “Hay episodios que marcan un antes y un después en la vida. El Grammy y este son dos de ellos”, dijo emocionada.

“Como artista independiente a veces se hace complicado. Siempre trabajas como hormiguita. Espero que esta oportunidad me abra más puertas para regalarle mi música a la gente”, manifestó la trompetista. “Lo que queda es más responsabilidad y más trabajo”, agregó.

Aunque Briceño aún no sabe cuáles serán los temas que cantará con Sanz, está muy emocionada por su presentación de este sábado. “Tenemos un top 3 de canciones, pero no los puedo revelar. Esta será la primera vez que cante en ese escenario, el más grande de todos”.

Sobre su estilo musical, ha inspirado su carrera como cantante en los temas de Alejandro Sanz. “Más allá de ser una fanática, mi referencia siempre fue él”, admitió la venezolana; quien considera que con esta presentación cumplirá su sueño de consolidarse como intérprete.

