Salomón Rondón se ausenta de nuevo de la Vinotinto

Barcelona presentó a Xavi Hernández como su nuevo entrenador; este lunes 8 de noviembre en Camp Nou ante unos 10.000 aficionados ilusionados con que el regreso al club de la leyenda azulgrana sirva para reflotar al equipo.

El antiguo centrocampista saltó al césped que tan bien conoce al grito de «¡Xavi, Xavi!»; antes de firmar su contrato junto a su familia y al presidente del Barcelona Joan Laporta.

«Muchas gracias, no me quiero emocionar pero estoy muy ilusionado. Como os dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar»; dijo Xavi a la afición.

«Hoy es un día histórico para el Barça»; añadió Laporta.

Barcelona recibió a Xavi a lo grande, con una presentación en el césped del Camp Nou; primer técnico en la historia, un recibimiento habitualmente reservado para los grandes fichajes.

Xavi fue anunciado como nuevo entrenador del Barça en la madrugada del viernes al sábado, después de tres días de negociaciones con el Al Sadd catarí.

Según la prensa, los 5 millones de euros (5,79 millones de dólares) de la cláusula de liberación del antiguo centrocampista serán pagados a partes iguales entre el Barça y Xavi; quien financiará su parte con eventos promocionales del Mundial-2022 de Catar.

El técnico de 41 años regresa seis años después de salir del equipo tras ganar la Champions en 2015.

Les habló a los jugadores

«Llevo media vida en el Barça y, cuando empatábamos o perdíamos, esto era un funeral. Aquí, perder tiene consecuencias. Somos el mejor club del mundo y hemos de ser excelentes en todo; no vale el notable. Eso es lo que quiero transmitir a los jugadores»; advirtió.

Por eso adelantó que una de sus prioridades será «poner orden» en el vestuario: «No hace falta ser duro, es un tema de cumplir unas normas, como sucede en cualquier empresa. Cuando yo he tenido normas en mi vestuario, hemos ido bien, y cuando no ha habido normas, no hemos competido. Si los resultados no salen, tenemos que ser más profesionales y trabajar más»; soltó.

Eso sí, lo primero que quiere hacer Xavi es hablar con cada uno de sus jugadores, para «ayudarles» a entender dónde están, porque el «el Barça es el club más difícil del mundo y aquí hay mucha presión»; convencerles de que la mejor manera de obtener resultados es «jugando bien» al fútbol.

«Entendemos el juego como un juego de posición. El sistema puede cambiar, pero no queremos especular, queremos ser protagonistas, dominar el balón. Queremos presionar alto, recuperar la pelota en campo contrario, ser agresivos, ser intensos y crear ocasiones de gol»; argumentó.

Ventaja dirigir a sus amigos

El técnico egarense recordó que, en la plantilla azulgrana, «muchos conocen esta idea de juego, porque ya la han vivido»; a los que todavía no la conozcan del todo «habrá que convencerlos de que es la mejor manera para alcanzar éxitos», apuntó.

Entres los que ya conocen el «ADN Barça», están los capitanes del equipo como Gerard Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets o Marc-André ter Stegen; con los que Xavi ya coincidió como jugador.

Para él nuevo entrenador del Barça, dirigir ahora a los que considera «amigos» suyos es «una ventaja»; porque sabe «de qué pie calzan» y dónde les tiene que «apretar» para que rindan a su mejor nivel. «Pero aquí no hay privilegios; todos empiezan de cero», advirtió.

Por otra parte, Xavi Hernández admitió estar «muy preocupado» por la cantidad de lesiones que está sufriendo la plantilla esta temporada.

«Lesiones siempre va a haber, pero son demasiadas. Está la prevención, el gimnasio, cómo recuperas, si hay que entrenar más o entrenar mejor, que no lo sé. Pero hay mucho trabajo por hacer»; reflexionó.

Dirigirá desde este martes

Inmerso en una grave crisis económica, Barcelona es noveno en la Liga;los malos resultados provocaron que la directiva rescindiera el contrato del anterior técnico, Ronald Koeman.

Xavi dirigirá su primer entrenamiento el martes, con un plantel plagado de bajas por lesión y sin internacionales, de viaje con sus selecciones.

A saber

Pieza clave en el Mundial ganado en 2010 por España, Xavi jugó 767 partidos con el Barcelona, logrando cuatro Champions y ocho Ligas, entre otros muchos trofeos.

