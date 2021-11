Salud de actriz Carmen Salinas evoluciona

Compartir

La cantante colombiana, Karol G tuvo una fuerte caída, que la hizo rodar en las escaleras del escenario en medio de su concierto la noche de este viernes en Miami, Estados Unidos.

Cabe destacar, que en su mismo show; la estrella del género urbano, aprovechó un momento mientras se dirigía al público, para hablar del accidente que la hizo rodar por las escaleras.

Caída de Karol G

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (entre risas)… me duele to’, me duele to”; dijo la colombiana en tono jocoso durante el concierto.

“Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”; añadió conmovida la intérprete de ‘Tusa’ quien se llevó las manos a la cara para secarse las lágrimas.

El video no tardó en hacerse viral en todas las redes sociales, en donde los usuarios expresaron tanto burlas como palabras de ánimo hacia la cantante.

ACN/El Farandi

