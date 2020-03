Salud del rapero Post Malone preocupa a sus fans

A través de las redes sociales, los seguidores del rapero estadounidense Post Malone; mostraron su preocupación por la salud del artista.

Luego de que se viralizaron varios videos en los que el rapero actúa de una forma extraña; al momento de presentarse en el escenario cuando en varias ocasiones su mirada se veía perdida.

En el material audiovisual, se observa al cantante junto a sus fanáticos, se desconoce si antes o después; en uno de sus conciertos del «Runaway Tour», pero lo que muchos consideraron «raro» fue la manera en que interactuó con ellos.

De hecho, uno de los tantos usuarios de Twitter opinó, que «no puedes sentarte allí; y decirme que este es un comportamiento normal de Post Malone, porque no lo es«.

Sobre ello, agregó que «el hombre necesita ayuda antes de que algo malo le suceda. Ya sea que se trate de alcohol o drogas, ya no las usa para divertirse, está abusando. Ahora es demasiado, la gente está preocupada».

Además, en los diferentes videos difundidos en redes sociales, se notó al rapero al tropezar y caer del escenario en su presentación en vivo.

https://twitter.com/eIchavitobien/status/1236051813570424832?s=20

Es de recordar, que Post Malone días antes contó que tomó la decisión de tatuarse en la cara; como método de defensa de sus inseguridades.

Explicó, que «los tatuajes de la cara provienen de un lugar de inseguridad, donde no me gusta cómo me veo. Así que me puse algo genial allí para poder mirarme y decir ‘te ves genial’. Así logré tener un poco de confianza en mí mismo cuando se trata de mi apariencia».

Con información: Telediario de México/Foto: Agencias

